Холоду і дощам кінець, але ненадовго. Яка очікується погода в Україні 21 вересня

За словами популярного синоптика, цієї неділі очікується до +29 градусів

В Україну повертається літнє тепло — вже з цієї неділі очікується потепління до +29°, яке триватиме до середини останнього тижня вересня. Про кінець дощів та холоду розповіла популярний український синоптик Наталка Діденко.

У своєму блозі в Фейсбуці експерт заявила, що у неділю, 21 вересня, сонячна погода пануватиме по всій країні: ясне блакитне небо прикрашатимуть лише легкі білі хмаринки. При цьому, сонце постарається розігнати градуси до літніх.

Очікується +24+29 градусів! На сході України буде помірніше, +20+24 градуси Наталка Діденко

Температурні дані щодо України за 21 вересня. Фото: meteopost.com

Погода у Києві 21 вересня

За словами синоптика, у неділю киянам точно пощастить із погодою – день обіцяє бути ясним і сонячним, без суттєвих опадів та з вітерцем. Атмосфера загалом залишатиметься спокійною, лише під вечір можливий легкий подув південно-західного вітру, який ненадовго освіжить повітря.

Температура вдень коливатиметься в межах +25…+27 градусів, тож у місті пануватиме по-літньому тепла й комфортна погода. Зміни Діденко прогнозує трохи згодом – ймовірно, відчутне похолодання прийде ближче до середини тижня, тому найближчі дні можна сміливо насолоджуватися лагідним вересневим сонцем.

