Арестович пафосно объявил о сборе на ВСУ, и сразу же попал в новый скандал

Алексей Арестович, бывший внештатный советник председателя ОП, а теперь подсанкционное лицо, сообщил, что возобновляет собрание в помощь украинской армии. Он заявил, что будет помогать батальону беспилотных систем 158-й отдельной механизированной бригады для покупки усиленной мобильной системы водоподготовки в экстремальных условиях (тип МС-1500).

Об этом Арестович объявил в своих социальных сетях. Сумма сбора была объявлена в 185400 гривен. К моменту написания материала на монобанке уже было собрано 116 133 гривен. Владельцем банки указан Григорий М.

Банка со сбором средств, который распространил Алексей Арестович

Ранее Алексей Арестович заявлял, что прекращает сбор средств на боевые сборы в рамках помощи Силами обороны и говорил, что будет аккумулировать средства только на "воду, медицину, эвакуацию — на то, что спасает жизнь".

Возвращение к собранию на военные цели он объяснил жизненной аналогией:

Конечно, у нас (ред. — с россиянами) есть общий символический капитал… Но с гопником под моим подъездом у меня тоже есть общий символический капитал, гражданство и даже место жительства. И когда гопник лезет в подъезд, остается только один вариант – в табло Алексей Арестович

Отрывок с поста Алексея Арестовича

158 отдельная механизированная бригада заявила, что не имеет никакого отношения к сбору средств, который в соцсетях распространил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. В подразделе подчеркнули, что сообщение Арестовича неправдиво.

"В его сообщении говорится, что он якобы "собирает помощь" для нашего подразделения (в/ч А5002). Это — фейк! Подразделение не сотрудничает с А. Арестовичем", — говорится в обращении.

Военные призвали не переводить средства по этому сбору, чтобы "не быть обманутым мошенниками и не компрометировать Вооруженные силы Украины". В бригаде посоветовали поддерживать армию только через непосредственный контакт с военнослужащими или волонтеров с проверенной репутацией.

Пост 158 отдельной механизированной бригады в Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на попытки Алексея Арестовича выстроить имидж "интеллектуала" и "вечного советника", его репутация разрушилась после громких скандалов и обвинений в измене, в частности из-за оскорбительных высказываний в адрес украинцев. Личная жизнь тоже не сложилась: после десяти лет совместной жизни его жена подала на развод. До этого Арестович уже имел два неудачных брака.