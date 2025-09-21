Арестович пафосно объявил о сборе на ВСУ, и сразу же попал в новый скандал
Сам Арестович сообщения бригады пока не комментировал
Алексей Арестович, бывший внештатный советник председателя ОП, а теперь подсанкционное лицо, сообщил, что возобновляет собрание в помощь украинской армии. Он заявил, что будет помогать батальону беспилотных систем 158-й отдельной механизированной бригады для покупки усиленной мобильной системы водоподготовки в экстремальных условиях (тип МС-1500).
Об этом Арестович объявил в своих социальных сетях. Сумма сбора была объявлена в 185400 гривен. К моменту написания материала на монобанке уже было собрано 116 133 гривен. Владельцем банки указан Григорий М.
Ранее Алексей Арестович заявлял, что прекращает сбор средств на боевые сборы в рамках помощи Силами обороны и говорил, что будет аккумулировать средства только на "воду, медицину, эвакуацию — на то, что спасает жизнь".
Возвращение к собранию на военные цели он объяснил жизненной аналогией:
Конечно, у нас (ред. — с россиянами) есть общий символический капитал… Но с гопником под моим подъездом у меня тоже есть общий символический капитал, гражданство и даже место жительства. И когда гопник лезет в подъезд, остается только один вариант – в табло
158 отдельная механизированная бригада заявила, что не имеет никакого отношения к сбору средств, который в соцсетях распространил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. В подразделе подчеркнули, что сообщение Арестовича неправдиво.
"В его сообщении говорится, что он якобы "собирает помощь" для нашего подразделения (в/ч А5002). Это — фейк! Подразделение не сотрудничает с А. Арестовичем", — говорится в обращении.
Военные призвали не переводить средства по этому сбору, чтобы "не быть обманутым мошенниками и не компрометировать Вооруженные силы Украины". В бригаде посоветовали поддерживать армию только через непосредственный контакт с военнослужащими или волонтеров с проверенной репутацией.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на попытки Алексея Арестовича выстроить имидж "интеллектуала" и "вечного советника", его репутация разрушилась после громких скандалов и обвинений в измене, в частности из-за оскорбительных высказываний в адрес украинцев. Личная жизнь тоже не сложилась: после десяти лет совместной жизни его жена подала на развод. До этого Арестович уже имел два неудачных брака.