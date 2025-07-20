Подруга Арестовича попала под санкции Украины: кто еще в списке

Указанных лиц обвиняют в распространении антиукраинской пропаганды

Украина расширила санкционный список, внеся туда еще пятерых человек. Среди них российская "оппозиционерка" Юлия Латынина и другие лица, которые были замечены в распространении антиукраинской пропаганды.

Об этом говорится в тексте указа, обнародованном на сайте Офиса президента. Всего в списке три украинца и двое россиян.

Из россиян помимо Латыниной в списке есть z-пропагандистка Татьяна Аксененко. В число украинцев попали экс-нардеп Наталья Королевская, блогер Андрей Серебрянский (он же Андрей Луганский) и лидер политической партии "5.10", бизнесмен Геннадий Балашов.

Как известно, Латынина в 2017 году покинула Россию из-за угроз, а в 2022 году попала в список "иностранных агентов". Украинцам она стала известной благодаря многим совместным эфирам с Алексеем Арестовичем. Изначально она придерживалась антивоенной риторики, однако с 2024 года сменила деятельность на резкую критику украинской власти.

Юлия Латынина

Аксененко (позывной "Гайка") особо ничем не примечательна и является типичной z-пропагандисткой, ведущей telegram-канал "Архангел спецназа", где продвигает антиукраинскую риторику.

Королевская была министром социальной политики в правительстве Николая Азарова. После начала гибридной войны на Донбассе ее обвиняли в работе на ФСБ, а некоторые даже связывали с ней главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Это не помешало ей быть народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ вплоть до 2023 года.

Наталья Королевская

Серебрянский до начала полномасштабного вторжения был блогером, поддерживавшим пятого президента Петра Порошенко, а в 2019 году даже пытался попасть в Раду вместе с "ЕС". С 2022 года активно критиковал мобилизацию из-за чего военные обвиняли его в том, что он продвигает тему капитуляции. Блогер не проживает в Украине.

Андрей Серебрянский

Балашов в свое время активно выступал на каналах, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, и отметился рядом скандалов. В частности он призывал "бить камнем по голове" украиноязычных людей. Кроме того, его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму в 9,6 миллиона гривен.

Геннадий Балашов

Как сообщалось ранее, Европейский Союз планирует ввести против России новые санкции, пакет ограничений будет "самым жестким за последние три года". Главный инициатор документа, Франция, считает, что санкции ударят по ключевым источникам российских доходов – в первую очередь по нефтяным.