Украинцы в восторге от дедушки, который хотел врезать Арестовичу (видео)

Встреча была якобы в Валенсии на набережной

В сети завирусилось видео, где старенький дедушка в хорошей форме рассказывает, как на улицах Европы встретил Алексея Арестовича. Мужчина хотел его ударить, но экс-советник президента Украины пригрозил ему депортацию.

Соответствующее видео уже опубликовали в Тик Ток, где оно набрало тысячи просмотров и комментариев. Украинцы в восторге от дедушки и сожалеют, что он не ударил Арестовича.

"Это набережная Валенсии и я встретился с Арестовичем. Да, это именно тот дедушка 67 лет, который хотел ударить тебя, Алексей", — говорит мужчина на видео.

Дедушка, который хотел ударить Арестовича

Он рассказывает, что во время прогулки с женой заметил Арестовича и подошел к нему. Дедушка сказал, что хочет ударить экс-советника президента в лицо, ведь он предал Украину.

"У него был такой страх в глазах. Он уронил телефон, тот разбился. Руки трясутся", — вспоминает дедушка реакцию экс-советника президента.

Однако Арестович пригрозил мужчине, что в случае нападения вызовет полицию и это будет угрожать ему депортацией в Украину. Поэтому дедушка все же удержал себя в руках и не ударил экс-советника президента.

В то же время в комментариях люди в восторге от этого события. Кто-то восхищается непосредственно дедушкой и его формой, ведь он выглядит довольно спортивно, а кто-то его смелостью. Были даже люди, которые писали, что за возможность ударить Арестовича не жалко потом и депортироваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Арестович назвал украинцев "фуфлом" и "дерьмом", сеть взорвалась комментариями.