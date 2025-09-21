Арестович пафосно оголосив про збір на ЗСУ, і одразу ж потрапив у новий скандал

Сам Арестович повідомлення бригади поки не коментував

Олексій Арестович, колишній позаштатний радник голови ОП, а тепер підсанкційна особа, повідомив, що відновлює збори на допомогу українській армії. Він заявив, що нібито буде допомагати батальйону безпілотних систем 158-ї окремої механізованої бригади для купівлі посиленої мобільної системи водопідготовки в екстремальних умовах (тип МС-1500).

Про це Арестович оголосив у своїх соціальних мережах. Сума збору була оголошена в 185 400 гривень. На момент написання матеріалу на монобанці вже було зібрано 116 133 гривень. Власником банки зазначений Григорій М.

Банка зі збором коштів, яку поширив Олексій Арестович

Раніше Олексій Арестович заявляв, що припиняє збори коштів на бойові збори в рамках допомоги Силами оборони та казав, що буде акумулювати кошти лише на "воду, медицину, евакуацію – на те, що рятує життя".

Повернення до зборів на військові цілі він пояснив життєвою аналогією:

Звісно, у нас (ред. — із росіянами) є спільний символічний капітал… Але з гопником під моїм під’їздом у мене теж є спільний символічний капітал, громадянство і навіть місце проживання. І коли гопник лізе в під’їзд, залишається лише один варіант — у табло Олексій Арестович

Уривок з поста Олексія Арестовича

158 окрема механізована бригада заявила, що не має жодного відношення до збору коштів, який у соцмережах поширив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. У підрозділі наголосили, що повідомлення Арестовича є неправдивим.

"У його повідомленні йдеться про те, що він нібито "збирає допомогу" для нашого підрозділу (в/ч А5002). Це — фейк! Підрозділ не співпрацює з О. Арестовичем", — йдеться у зверненні.

Військові закликали не переказувати кошти за цим збором, щоб "не бути ошуканим шахраями і не компрометувати Збройні сили України". У бригаді порадили підтримувати армію лише через безпосередній контакт із військовослужбовцями або через волонтерів із перевіреною репутацією.

Пост 158 окремої механізованої бригади в Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що попри спроби Олексія Арестовича вибудувати імідж "інтелектуала" та "вічного радника", його репутація зруйнувалася після гучних скандалів і звинувачень у зраді, зокрема через образливі висловлювання на адресу українців. Особисте життя теж не склалося: після десяти років спільного життя його дружина подала на розлучення. До цього Арестович уже мав два невдалі шлюби.