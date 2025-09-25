Не только красные гвоздики. Какие цветы подойдут для похорон и что они означают
Между искусственными и живыми цветами лучше отдать предпочтение вторым
Довольно часто на похороны принято приносить цветы: кто-то выбирает живые, а кто-то — искусственные. Однако возникает вопрос: какие же лучше цветы выбрать, а какие — табу.
"Телеграф" расскажет, какие цветы принято приносить на похороны и об их символизме. Заметим, что в выборе между искусственными и живыми цветами лучше отказаться от первых, ведь они сильно вредят экологии.
Какие цветы лучше выбрать на похороны
Цветы — один из важных атрибутов похорон, они обладают большим символизмом и могут передавать определенные месседжи. Лучше отдавать предпочтение живым цветам, а не искусственным, загрязняющим среду и тем, что выглядят устаревшими.
Обычно цветы на похороны приносят в парном количестве, то есть 4, 6, 8 и т.д. Хотя иногда используют и один цветок, особенно если речь идет о розах. Такие композиции не оборачивают в пленку и не формируют пышные букеты. Лучше использовать черную ленту и никаких украшения, зелени и т.д.
Фактически букеты на похороны – это скоромные и утонченные цветы, без пафоса и привлечения внимания.
Что означают цветы на похоронах:
- роза красная – страстная любовь;
- роза розовая – дружба;
- роза белая – чистота;
- мак – утешение, а также символ павших на войне или ветеранов;
- лилия калла – брак и верность;
- подсолнух – восторженнее человеком;
- пион – исцеление;
- ромашка – непорочность;
- гортензия – настойчивость;
- гладиолус – сила характера;
- гвоздика красная – яркость;
- гвоздика розовая – благодарность;
- гвоздика белая – воспоминание;
- дельфиниум – чистота души;
- орхидея – нежная красота.
При формировании букетов из этих цветов не следует использовать форму шара, поэтому флористы предпочитают пирамидальные и ромбовидные композиции.
Чаще траурные букеты делают из:
- гвоздик;
- орхидей;
- роз;
- лилий;
- хризантемы.
Предпочтение отдается этим цветам, потому что они достаточно устойчивы и долго сохраняют красивый вид. Но их следует приносить в небольшом количестве, никаких пышных букетов.
Что означают цвета цветов на похоронах:
- красный — универсальный цвет, олицетворяющий глубокую грусть из-за потери;
- желтый — горечь по прошлому, считается символом разлуки;
- белый – символ безгрешности;
- темно-бордовый – высокий уровень боли;
- синий – горькая потеря;
- оранжевый – олицетворение страданий.
