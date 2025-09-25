Не только красные гвоздики. Какие цветы подойдут для похорон и что они означают

Между искусственными и живыми цветами лучше отдать предпочтение вторым

Довольно часто на похороны принято приносить цветы: кто-то выбирает живые, а кто-то — искусственные. Однако возникает вопрос: какие же лучше цветы выбрать, а какие — табу.

"Телеграф" расскажет, какие цветы принято приносить на похороны и об их символизме. Заметим, что в выборе между искусственными и живыми цветами лучше отказаться от первых, ведь они сильно вредят экологии.

Какие цветы лучше выбрать на похороны

Цветы — один из важных атрибутов похорон, они обладают большим символизмом и могут передавать определенные месседжи. Лучше отдавать предпочтение живым цветам, а не искусственным, загрязняющим среду и тем, что выглядят устаревшими.

Обычно цветы на похороны приносят в парном количестве, то есть 4, 6, 8 и т.д. Хотя иногда используют и один цветок, особенно если речь идет о розах. Такие композиции не оборачивают в пленку и не формируют пышные букеты. Лучше использовать черную ленту и никаких украшения, зелени и т.д.

Розы на гробу на похоронах

Фактически букеты на похороны – это скоромные и утонченные цветы, без пафоса и привлечения внимания.

Что означают цветы на похоронах:

роза красная – страстная любовь;

роза розовая – дружба;

роза белая – чистота;

мак – утешение, а также символ павших на войне или ветеранов;

лилия калла – брак и верность;

подсолнух – восторженнее человеком;

пион – исцеление;

ромашка – непорочность;

гортензия – настойчивость;

гладиолус – сила характера;

гвоздика красная – яркость;

гвоздика розовая – благодарность;

гвоздика белая – воспоминание;

дельфиниум – чистота души;

орхидея – нежная красота.

Хризантемы на похороны

При формировании букетов из этих цветов не следует использовать форму шара, поэтому флористы предпочитают пирамидальные и ромбовидные композиции.

Чаще траурные букеты делают из:

гвоздик;

орхидей;

роз;

лилий;

хризантемы.

Розы на похоронах

Предпочтение отдается этим цветам, потому что они достаточно устойчивы и долго сохраняют красивый вид. Но их следует приносить в небольшом количестве, никаких пышных букетов.

Что означают цвета цветов на похоронах:

красный — универсальный цвет, олицетворяющий глубокую грусть из-за потери;

желтый — горечь по прошлому, считается символом разлуки;

белый – символ безгрешности;

темно-бордовый – высокий уровень боли;

синий – горькая потеря;

оранжевый – олицетворение страданий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает цвет гроба и какой лучше выбрать.