Укр

Не только красные гвоздики. Какие цветы подойдут для похорон и что они означают

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какие цветы нельзя приносить на похороны Новость обновлена 25 сентября 2025, 13:45
Какие цветы нельзя приносить на похороны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Между искусственными и живыми цветами лучше отдать предпочтение вторым

Довольно часто на похороны принято приносить цветы: кто-то выбирает живые, а кто-то — искусственные. Однако возникает вопрос: какие же лучше цветы выбрать, а какие — табу.

"Телеграф" расскажет, какие цветы принято приносить на похороны и об их символизме. Заметим, что в выборе между искусственными и живыми цветами лучше отказаться от первых, ведь они сильно вредят экологии.

Какие цветы лучше выбрать на похороны

Цветы — один из важных атрибутов похорон, они обладают большим символизмом и могут передавать определенные месседжи. Лучше отдавать предпочтение живым цветам, а не искусственным, загрязняющим среду и тем, что выглядят устаревшими.

Обычно цветы на похороны приносят в парном количестве, то есть 4, 6, 8 и т.д. Хотя иногда используют и один цветок, особенно если речь идет о розах. Такие композиции не оборачивают в пленку и не формируют пышные букеты. Лучше использовать черную ленту и никаких украшения, зелени и т.д.

Розы на гробу на похоронах
Розы на гробу на похоронах

Фактически букеты на похороны – это скоромные и утонченные цветы, без пафоса и привлечения внимания.

Что означают цветы на похоронах:

  • роза красная – страстная любовь;
  • роза розовая – дружба;
  • роза белая – чистота;
  • мак – утешение, а также символ павших на войне или ветеранов;
  • лилия калла – брак и верность;
  • подсолнух – восторженнее человеком;
  • пион – исцеление;
  • ромашка – непорочность;
  • гортензия – настойчивость;
  • гладиолус – сила характера;
  • гвоздика красная – яркость;
  • гвоздика розовая – благодарность;
  • гвоздика белая – воспоминание;
  • дельфиниум – чистота души;
  • орхидея – нежная красота.
Хризантемы на похороны
Хризантемы на похороны

При формировании букетов из этих цветов не следует использовать форму шара, поэтому флористы предпочитают пирамидальные и ромбовидные композиции.

Чаще траурные букеты делают из:

  • гвоздик;
  • орхидей;
  • роз;
  • лилий;
  • хризантемы.
Розы на похоронах
Розы на похоронах

Предпочтение отдается этим цветам, потому что они достаточно устойчивы и долго сохраняют красивый вид. Но их следует приносить в небольшом количестве, никаких пышных букетов.

Что означают цвета цветов на похоронах:

  • красный — универсальный цвет, олицетворяющий глубокую грусть из-за потери;
  • желтый — горечь по прошлому, считается символом разлуки;
  • белый – символ безгрешности;
  • темно-бордовый – высокий уровень боли;
  • синий – горькая потеря;
  • оранжевый – олицетворение страданий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает цвет гроба и какой лучше выбрать.

Теги:
#Цветы #Похороны #Нельзя