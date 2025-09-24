Цвет гроба выбирают не просто так: в чем разница и что он означает

Ритуальная индустрия предлагает широкую палитру, а в древности использовали не все цвета

Погребение умерших в гробу имеет свои традиции по всему миру. Гробы можно увидеть красной, белой или черной окраски. Такие цвета с давних времен отождествлялись с кровью, саванном и землей и считались траурными.

"Телеграф" расскажет, что означают цвета гроба в разных странах. Стоит отметить, что наиболее распространенной моделью гроба является сколоченный из досок деревянный короб определенных форм, которые затем обивают тканью, покрывают лаком или окрашивают эмалью.

Белый цвет как символ перехода в другой мир

В славянской традиции Смерть изображали как пожилую женщину в белой одежде с седыми волосами. Светлый цвет ассоциируется с потусторонним миром неслучайно, ведь после смерти кровь отходит от кожи, придавая телу сверхъестественной бледности, пишет ritual24.kiev.

Белый Гроб

В азиатских странах белый до сих пор остается траурным цветом. В Индии и Японии люди приходят на похороны в белой одежде, гроб выносят через белые ворота, а поминальные блюда также светлого цвета — курятина, сало, рис и белая рыба.

Черный – цвет средневековой скорби

Темный траурный цвет укоренился в Европе из-за средневековых бедствий. Чума, голод и войны косили людей массово. Покойников выносили на черных носилках, а все участники похоронной процессии одевались в темные одеяния.

Черный гроб

Сегодня черный остается классическим цветом траура в западном мире, хотя в Украине это также считается цветом траура. Разрешаются только скромные темные украшения – вуалетка, брошь или запонки с черной эмалью.

Красный – кровь революций и власти

Кровавый цвет приобрел траурное значение через ассоциации с революционными жертвами. От Французской революции до украинского Майдана красный символизирует пролитую за идеалы кровь.

В советские времена партийных деятелей хоронили в красных гробах, обитых кумачем. Карминовые гробы с черным декором до сих пор популярны в ритуальной сфере.

Красный гроб

Современная разноцветность погребальных традиций

Сегодня ритуальная индустрия предлагает широкую цветовую палитру. Светлые тона — оливковое, сиреневое, серебряное — традиционно выбирают для молодых умерших. Насыщенные цвета – синий, фиолетовый, бордовый – чаще используют для людей преклонного возраста. Мусульманская традиция предполагает захоронение в зеленых трудах, что символизирует райские сады ислама.

