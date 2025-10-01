Закривати дзеркало не обов’язково: про які забобони на похоронах варто забути

Незнання віри та неправильні пріоритети призводять до виникнення забобонів

Похоронний обряд, покликаний стати молитвою за упокій душі, часто обростає численними забобонами та народними звичаями, які не мають нічого спільного з християнською вірою. Від заборон торкатися хреста і нести труну до перевертання меблів і закривання дзеркал — ці дії, що передаються з покоління в покоління, іноді затьмарюють саму суть прощання з померлим і створюють зайвий дискомфорт та страх.

Про те, чому ці звичаї є лише забобонами, які суперечать здоровому глузду і християнському вченню, як вони виникають та що насправді важливо під час похорону, розповіли єпископ Євстратій (Зоря) та священники Тарас Дзьоба, Микола Микосовський ЧСВВ і Зеновій Хоркавий в інтервʼю Credo.

Забобони щодо хреста, труни і вікон

Отець Тарас каже, що найчастіше зіштовхується з тим, що сімʼї померлого нібито заборонено торкатися хреста, який очолює похоронну процесію, нести труну чи Євангеліє, мовляв, щоб не було нової смерті в родині.

"Правду кажучи, немає такої заборони. До несення хреста чи Євангелія в похоронній процесії слід запрошувати лише гідних людей, а не будь-кого, адже це — поважна місія: очолювати похоронну процесію, несучи хрест Христовий чи Слово Боже", — каже він.

Ще один поширений забобон, як каже отець Тарас — це заборона відчиняти вікна чи кватирки під час парастасу. Через цю практику люди, які прийшли на похорон, особливо в гарячу пору року, часто мліють і їм стає погано через брак кисню.

"Священик наголошує, що похорон — це молитва за новопреставлену людину, тому місце, де лежить покійний, має бути підготовлене саме для комфортної молитви. Коли бракує кисню, важко молитися, а це суперечить самій суті похоронного обряду", — заявив священник.

Перевернуті столи, стільці і закрите дзеркало

Коли виносять небіжчика, у домі часто перевертають столи й стільці. Цей забобон також не має нічого спільного з християнським похороном.

"Пригадую, якось спитав одних людей, для чого вони перевертають стільці. Кажуть, щоб "душа не сіла". Але ж душа — не тіло, їй крісла не потрібні", — каже отець Тарас.

Журналіст також запитав, навіщо тканиною закривають дзеркало. Отець Олег пояснив це тим, що начебто душа покійного, побачивши себе, не злякалася.

"Інший варіант тлумачення: щоб покійний не налякав родичів. Вважається також, що через дзеркало душа може піти в темний світ "задзеркалля", де панує диявол і правлять біси", — додає отець Олег.

За його словами, цей звичай пішов із далеких часів, коли в багатих будинках драпірували чорними тканинами дзеркала і кришталеві люстри, щоб вони своїм розкішним блиском не відволікали тих, хто молиться.

Отець Микола додає важливий момент: душа покійних одразу після фізичної смерті постає перед Богом на особистий суд, складаючи звіт з усього свого життя, а не "вештається" без потреби по світу.

Страх повернутися додому, квіти з цвинтаря і тварини

За словами отця Олега, люди вірять, що той, хто повернувся в помешкання після винесення тіла, але до повернення процесії з цвинтаря, неодмінно помре. Також вважають, що людина, яка йде перед труною, піде за померлим. Поширена думка, що не можна дивитися з вікна на похоронну процесію, бо теж помреш.

Він додав, що багато хто вірить у те, що не варто приносити з цвинтаря живих або штучних квітів, бо той, хто це зробить нібито буде важко і довго хворіти. Також люди вірять у забобони, що на час похорону треба забирати з дому тварин, особливо собак. Бо собачий гавкіт лякає душу покійного.

Миття підлоги та позбавлення речей

Священник Олег каже, існує забобон на те, що після того, як покійного винесуть з дому, обов'язково миють підлогу — так начебто "вимивають" із хати смерть. Люди також вважають, що не можна нічого залишати з речей померлого, хоч би якими коштовними й гарними вони були, аби не перебрати на себе чужі лихо і хвороби. Або, навпаки, кладуть у труну всі улюблені речі покійника: люльку, палицю, окуляри.

Чорна магія і розхитування труни

Отець Зеновій каже, що найгірше — це те, що люди використовують похоронні речі для магії.

"Наприклад, я чув, що беруть той шнурок, яким були зв'язані ноги (руки, щелепи) покійника, намочують його в горілці й дають ту горілку чоловікові. Так хочуть віднадити його від випивання", — розповідає священик.

Він також звертає увагу на ще один поширений звичай — при винесенні труни з дому тричі піднімати її над порогом або розхитувати.

Отець Микола зауважив, що ніхто не дасть раціональної відповіді на це питання для чого це робиться. Він пояснює язичницьке походження цього звичаю:

"Річ у тім, що в давнину наші предки були, як знаємо, язичниками і вірили, що в порозі живе домовик, тобто злий дух. Отож, виносячи померлих надвір, із ним прощалися. Тепер для чого робити таке "прощання" з нечистою силою і що це має спільного зі здоровим глуздом та взагалі з християнською вірою? З покійним ми прощаємось під час самого похорону, коли триває так зване останнє цілування", — додає чоловік.

Чому забобони це не головне

На питання про ставлення до забобонів та причини їх виникнення священнослужителі дають чіткі відповіді. У кожного знайшлися слова, чому не варто звертати увагу на забобони.

Отець Тарас пояснює це тим, що у підготовці до похорону рідні питають порад у знайомих, старших людей, але не у священика.

"Усі забобони мають один корінь: брак християнської свідомості. Саме через своє незнання люди вигадують або передають іншим те, що не має нічого спільного з ученням Церкви. Похорон — це молитва, а не лише обряд із певних дій, а в молитві кожна дія має свої зміст, символ і значення", — наголосив він.

Отець Зеновій звертає увагу на неправильні пріоритети людей.

"Інколи під час похорону люди звертають більшу увагу на другорядні речі, ніж на головні. Забуваючи, що в такий час потрібні тільки молитва за цю померлу людину та добрий спомин. Користі душі тієї людини, яка відійшла у вічність, усі ці забобони не дають. Навпаки: вони ще можуть і нашкодити її спасінню", — наголосив він.

Єпископ Євстратій (Зоря) підсумовує розмову, наголошуючи на єдиній справжній потребі померлого — молитви.

