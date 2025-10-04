"Цинизм поражает". Украинцы не сдержались из-за слов водителя, избившего велосипедиста в Киеве (видео)

Водитель "Гелика" дал показания в суде

Александр Хилик, избивший велосипедиста до потери сознания на дороге, в суде объяснил свои действия. По словам фигуранта, женщине в его авто стало плохо, и она сказала ехать, поэтому он бросил юношу на дороге.

Что нужно знать:

Мужчина избил велосипедиста до потери сознания

Хилик уже фигурирует в деле хищения денег

Показания подозреваемого в суде возмутили украинцев

Как отметил Хилик в зале суда, когда он уезжал на своем "Гелике" с места преступления с велосипедистом было все нормально. И это учитывая, что даже на видео с камер наблюдения видно, что юноша валялся на обочине дороги.

Водитель Гелика избил велосипедиста

Кадры с места преступления

"Моей жене стало плохо, а с избитым мужчиной все было нормально. Женщина, которая была рядом, посоветовала мне ехать", — сказал Хилик в суде.

Эти слова водителя люксового авто, как и само преступление, изрядно возмутили украинцев. Многие в сети отмечали, что подозреваемому нужно "пару лет набросить за цинизм и ложь". Некоторые пользователи задавали достаточно логичный вопрос: "А велосипедисту после побоев не было плохо?!" Не забыли люди вспомнить и то, что женщина в Mercedes, снимавшая все на камеру, едва ли не выпала из авто.

Напомним, что в четверг, 2 октября, в Белой Церкви правоохранители задержали 44-летнего водителя Mercedes-Benz Александра Хилика. Он за несколько дней до этого жестоко избил велосипедиста на Подоле. Инцидент вызвал широкий резонанс в столице и соцсетях из-за видеозаписи нападения.

