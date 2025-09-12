Детектив НАБУ попал в ДТП на Ивано-Франковщине. Что известно о его состоянии

В момент ДТП мужчина находился в командировке

Детектив НАБУ попал в ДТП в Ивано-Франковской области. Инцидент произошел в четверг, 11 сентября, детектив находился в командировке.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антикоррупционного бюро. Уточняется, что детектив НАБУ был трезв. Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице.

Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ будет всячески способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро, — говорится в сообщении

Других обстоятельств аварии в НАБУ не раскрыли. Также нет информации, кто был виновником ДТП и о состоянии его участников.

Напомним, в июле в Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину на тротуаре. Она скончалась в больнице. Суд избрал мужчине меру пресечения — арест на 60 суток.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко сбил нескольких человек на пешеходном переходе. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 2,31 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает норму.