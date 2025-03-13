Скоро выйдет из тюрьмы? Как отбывает свой срок виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева

Девушка отказалась подавать заявление на досрочное освобождение

Елена Зайцева — одна из виновниц смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове 18 октября 2017 года, которое вызвало резонанс в обществе. Эту аварию называют одной из самых кровавых в Украине за последние десятилетия, в ней погибло 6 человек, еще несколько были травмированы. Суд приговорил Зайцеву и еще одного виновника Геннадия Дронова к 10 годам заключения.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о том, как отбывает наказание Елена Зайцева и когда ее срок закончится.

Елена Зайцева — чем она занимается в тюрьме

Водитель Lexus Елена Зайцева, которая стала виновницей резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове, получила 10 лет заключения. Она отбывала наказание в Покровском исправительном центре в секторе минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Это место, как писали в СМИ, отличается от обычных женских колоний. Поскольку сейчас около Покровска разворачиваются активные боевые действия, можно предположить, что заключенных с этого центра перевели в более безопасное место.

Известно, что во время отбывания наказания Елена Зайцева работала вышивальщицей на участке изготовления сувенирной продукции для заключенных и зарабатывала от 1800 до 3000 гривен. Эти деньги шли на ее же содержание в исправительном центре, а также на выплаты компенсации пострадавшим в ДТП. Однако, эти выплаты составляли мизерные 30-40 гривен в месяц.

В 2023 году ТСН писала, что Елена Зайцева отказалась подавать заявление на условно-досрочное освобождение. Это решение может показаться странным, однако этому есть объяснение. По словам источника издания, Зайцева отказалась от заявление на досрочное освобождение потому, что часто суды отказывают, когда заключенный впервые просит об этом. Вероятно она подождет еще некоторое время и когда ее срок сократится еще больше, все же подаст заявления о применении льготы. В таком случае у нее будет больше шансов на досрочное увольнение. Однако, если ее не выпустят досрочно, ее полный тюремный срок закончится только в 2029 году.

Напомним, 20-летняя студентка Елена Зайцева, которую называли "мажоркой на Лексусе", устроила трагическое ДТП в центре Харькова. Авария произошла вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке.

Девушка на автомобиле Lexus RX 350 на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Оба участника ДТП получили по 10 лет заключения.

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