"Цинізм вражає". Українці не стримались через слова водія, який побив велосипедиста в Києві (відео)

Водій "Гелика" дав свідчення у суді

Олександр Хілик, який побив велосипедиста до втрати свідомості на дорозі, у суді пояснив свої дії. За словами фігуранта, жінці в його авто стало погано і вона сказала їхати, тому він покинув юнака на дорозі.

Що треба знати:

Чоловік побив велосипедиста до втрати свідомості

Хілик вже фігурує у справі розкрадання грошей

Показання підозрюваного у суді обурили українців

Як зазначив Хілик у залі суду, коли він від'їжджав на своєму "Геліку" з місця злочину з велосипедистом було все нормально. І це враховуючи те, що навіть на відео з камер спостереження видно, що юнак валявся на узбіччі дороги.

Водій Геліка побив велосипедиста

Кадри з місця злочину

"Моїй дружині стало погано, а з побитим чоловіком все було нормально. Жінка, яка була поруч, порадила мені їхати", — сказав Хілик у суді.

Ці слова водія люксового авто, як і сам злочин, неабияк обурили українців. Чимало людей в мережі наголошувало, що підозрюваному треба "пару років накинути за цинізм та брехню". Деякі користувачі задавали досить логічне питання: "А велосипедисту після побоїв не було погано?!". Не забули люди згадати і те, що жінка в Mercedes фільмувала все на камеру, ще й ледь не випала з авто.

Нагадаємо, що у четвер, 2 жовтня, у Білій Церкві правоохоронці затримали 44-річного водія Mercedes-Benz Олександра Хіліка. Він за кілька днів до цього жорстоко побив велосипедиста на Подолі. Інцидент викликав широкий резонанс у столиці та соцмережах через відеозапис нападу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що детектив НАБУ потрапив у ДТП на Івано-Франківщині.