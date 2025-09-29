Влетел в мужчину на большой скорости. Когда выйдет на свободу мажор, устроивший в 16 ужасное ДТП в Харькове

Он пролетел на красный со скоростью 180 км/ч и врезался в Chevrolet

ДТП с участием 16-летнего Николая Харьковского потрясло всю Украину. Ведь юноша врезался в авто, где за рулем находился 58-летний пассажир, который погиб на месте. Расследование длилось несколько лет, но юноша все же услышал приговор.

Смертельное ДТП с участием 16-летнего водителя

26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Аэрокосмического и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Несовершеннолетний Николай Харьковский на автомобиле Infiniti проехал на красный сигнал светофора со скоростью 180 км/ч. Он врезался в Chevrolet, где водителем был 58-летний мужчина — Игорь Носов. Он скончался на месте аварии от полученных травм.

Николай Харьковский

Известно, что в авто Харьковского было три пассажира, они получили травмы. Как видно на фото, от аварии сильно пострадали два автомобиля. У Infiniti удар пришелся на передний бампер, а у Chevrolet – сбоку на место водителя.

Как выглядело авто Харьковского после ДТП

Авто Игоря Носова после ДТП в Харькове

Интересно, что 16-летний Николай, также получивший травмы, пытался сбежать из больницы. Ведь в карточке он указал неверные данные. На момент аварии у юноши уже было два дела — административное и уголовное. Автомобиль, которым он управлял в день аварии, принадлежал его матери. Полиция ее так и не нашла, женщина в розыске за невыполнение родительских обязанностей.

Авто Николая Харьковского

Затяжной суд и приговор

После досудебного расследования суд должен был начаться в 2022 году, но из-за войны его постоянно переносили то в Полтаву, то в Харьков. Потому фактически заседание суда началось в июне 2023 года. Тогда прокуратура инкриминировала не только причинение ДТП, но и злостное невыполнение родительских обязанностей. Уже в ноябре 2024 года Харьковский услышал приговор — 8 лет тюрьмы и три года запрета управлять транспортным средством.

Николай Харьковский в суде

К сроку также причислили Харьковскому, время которое он провел в СИЗО с 27 октября 2021 года. То есть, фактически, он должен выйти из тюрьмы в октябре 2029 года. Осужденному осталось сидеть 4 года, половина срока. Кроме того, суд обязал Харьковского выплатить по 1 млн грн обоим детям погибшего Носова в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, что в суде Николай заявил, что "не хотел ничего плохого, чтобы такое произошло". Он признал вину, однако утверждал, что причина ДТП была в том, что в авто якобы отказали тормоза. В настоящее время неизвестно, где и как Харьковский отбывает наказание.

