Дети россияне, а пасынок фигурант смертельного ДТП: что известно о потомках Фирташа

Дмитрий Фирташ — украинский олигарх, бизнесмен, совладелец "Надра Банка" и пророссийского телеканала "Интер". Детали своей личной жизни, как и Ринат Ахметов, он никогда не афишировал, однако известно, что в браке он был трижды и имеет троих детей.

Что известно о детях Дмитрия Фирташа

В первом браке Дмитрия с Людмилой Грабовецкой родилась дочь Иванна в 1988 году. Сейчас ей 37 лет. В отличие от двух других детей Фирташа она имеет украинское гражданство. О том, чем занимается и где находится старшая дочь бизнесмена, нет информации в сети.

Второй брак и скандальный пасынок

С 2001 по 2006 год Фирташ был женат на Марине Калиновской. В этом браке у бизнесмена не родились общие дети, но был пасынок Сергей Калиновский. Он стал фигурантом громкого дела о смертельном ДТП в Киеве в 2007 году.

Сергей, находясь за рулем автомобиля BMW М6, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко. Пассажир "Жигулей" скончался на месте происшествия. С Калиновским ехала его подруга, 25-летняя девушка, умершая от полученных травм через несколько дней.

Сам Сергей попал в больницу после ДТП, откуда сбежал. После этого его объявили в международный розыск, а в 2015 году задержали.

Третий брак и "русский след"

С 2008 года Дмитрий Фирташ состоит в браке с Ладой Павловной Фирташ. Именно в этом браке родились младшие дети олигарха – Анна в 2005 году и Дмитрий в 2007 году. Наиболее скандальной информацией стало то, что у семьи Фирташа было гражданство России. Это стало известно в 2016 году, когда были обнародованы документы канала "Интер".

Несмотря на интерес к личности Дмитрия Фирташа и его финансовой империи, члены его семьи остаются непубличными. В открывшемся доступе отсутствуют актуальные фотографии детей олигарха.

