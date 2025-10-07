Марсианские пейзажи в Кривбассе: чем эти провалы на месте старых шахт привлекают туристов (фото)

Криворожские провалы могут выглядеть довольно экзотически

На юге Кривбасса находятся так называемые зоны обрушения шахт — характерные впадины, образовавшиеся на месте старых выработок. Одна из них располагается неподалеку от Кривого Рога, в точке с координатами 48.0586927, 33.4755993.

"Телеграф" решил рассказать об истории этих объектов, некоторые из которых напоминают марсианский ландшафт.

Как появились зоны обрушения

Разработка руды в Кривом Роге началась задолго до ХХ века, но пик разрастания шахт и карьеров пришелся на советскую индустриализацию. Шахты шахтоуправления, карьеры-разрезы и выработки создавали сеть подземных галерей и тоннелей, появлялись отвалы. После того как добыча прекращалась или имеющихся технологий было недостаточно, грунт и породы над пустотами не всегда поддерживались в достаточной мере. Именно тогда происходили обрушения.

Например, пропасть площадью приблизительно 16 гектаров образовалась в 2010 году на шахте имени Орджоникидзе. Там, при плановых работах по подрыву породы, поверхность просела, и провал захватил значительный участок земли.

Как выглядят обрушившиеся шахты

Провалы Кривбасса часто удивляют своим необычным видом. Склоны могут быть довольно крутыми, при этом породы — обнажены, и часто имеют насыщенный оттенок — ржаво-красный, коричнево-рыжий. Эти цвета исходят из состава железной руды, гематита и других минералов, которые после разрушения горных пород оказываются на поверхности.

Криворожские провалы

Внутри провалов иногда видны остатки инфраструктуры: старые цементные конструкции, обломки стен шахтных зданий, разрывы грунта, где когда-то проходили земляные работы. Вдали — карьеры, отвалы, величественные контрасты между тем, что было вырублено, и тем, что природа уже начала возвращать себе.

Некоторые котловины частично заполнились водой — в них отражается небо, и мертвый индустриальный рельеф превращается в почти живописную панораму. Фотографы и краеведы нередко выбирают такие места для съемок. Зоны обрушения в последнее время привлекают немало туристов.

Интересные факты

Некоторые карьеры и котловины расположены в районах, которые называют "Криворожской Аризоной". Это потому, что пейзаж здесь напоминает марсианские или пустынные мотивы из-за оттенков охры и красно-коричневого и почти полного отсутствия деревьев внутри провалов.

За городом сохранились старые, иногда дореволюционные, шахты с выработками, штольнями, местами с подземными галереями, которые уже не функционируют.

Зоны обрушения часто образуют цепочки — старые горизонты шахт, где множественные пустоты и слои подземных выработок накладываются друг на друга.

