За эту гору в Украине бились насмерть: в окрестностях много мин и человеческих костей (фото, видео)

Эта гора – популярный туристический маршрут с легким подъемом и красивыми видами. Но кроме природной красоты, она хранит следы войны и легенды.

В туристическом городе Яремче есть чем заняться, одна из активностей – поход на гору Маковица. И хотя гора самая высокая в окрестностях – ее высота всего 984 метра. Подъем несложный и часто становится частью походов с детьми. Но под землей здесь скрыты не только сокровища опришков, а и следы войны.

Что нужно знать

Гора Маковица – популярный туристический маршрут в Яремче

Возле Маковицы во Второй мировой войне шли бои

С горой связана история опришков и легенды об Олексе Довбуше

Современные туристические достопримечательности: смотровые площадки, деревянные скульптуры и "Тропинка Довбуша"

Маковица во Второй мировой войне

Гора была очень удобной позицией, откуда простреливалась дорога на Закарпатье и Венгрию, и несколько раз она переходила из рук в руки. Здесь есть необозначенные братские могилы, а в лесу легко встретить мины или гранаты.

Находки на Маковице

Поверхность горы до сих пор срыта окопами и блиндажами. В 1944 году в них сбрасывали тела солдат, особенно не разбираясь, советские, венгерские или немецкие солдаты и засыпали землей. Место не маркировались, чтобы предотвратить мародерство, но время и дожди вымывали кости. Их во времена СССР свозили и перезахоронили в центре Яремче. Говорят, в местах официальных перезахоронений солдат других армий столько же, сколько и советских, потому что особо никто не разбирался.

Гора имеет и более давнюю историю боев

В этих горах легко могли прятаться опришки.

Именно на горе Маковица находится художественно-мемориальный комплекс "Тропинка Довбуша". Опришки Карпат под председательством Олексы Довбуша, снискали славу благодаря грабежу богатых польских господ и помощи бедным, из-за чего Довбуш часто предстает в фольклоре как украинский Робин Гуд. Первые упоминания об опришках датируются 1498 годом, а их пик активности пришелся на 1730–1740 годы. Эту гору связывают с их деятельностью.

Гора Маковица сейчас

На горе Маковица есть смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на город, хребет Явирник, вершины Хомяк, Синяк и Довбушанка, а также Говерлу и Петрос. Рядом остатки окопов. На маршрутах встречаются мастерски выполненные деревянные скульптуры. Идя на вершину повернуть на "Тропу Довбуша", или к старейшему дереву — остаток буковых пралесов.

