Марсіанські пейзажі у Кривбасі: чим ці провали на місці старих шахт приваблюють туристів (фото)

Криворізькі провали можуть виглядати досить екзотично

На півдні Кривбасу знаходяться так звані зони обвалення шахт — характерні западини, що утворилися на місці старих виробок. Одна з них розташована неподалік Кривого Рогу, в точці з координатами 48.0586927, 33.4755993.

"Телеграф" вирішив розповісти історію цих об’єктів, деякі з яких нагадують марсіанський ландшафт.

Як з’явилися зони обвалення

Розробка руди у Кривому Розі розпочалася задовго до ХХ століття, але пік розростання шахт та кар’єрів припав на радянську індустріалізацію. Шахти шахтоуправління, кар’єри-розрізи та виробки створювали мережу підземних галерей та тунелів, з’являлися відвали. Після того як видобуток припинявся або наявних технологій було недостатньо, грунт і породи над порожнечами не завжди підтримувалися достатньою мірою. Саме тоді відбувалися обвалення.

Наприклад, прірва площею приблизно 16 гектарів утворилася у 2010 році на шахті імені Орджонікідзе. Там, при планових роботах з підриву породи, поверхня просіла, і провал захопив значну ділянку землі.

Як виглядають шахти, що обрушилися

Провали Кривбасу часто дивують своїм незвичайним виглядом. Схили можуть бути досить крутими, при цьому породи – оголені, і часто мають насичений відтінок – іржаво-червоний, коричнево-рудий. Ці кольори виходять зі складу залізняку, гематиту та інших мінералів, які після руйнування гірських порід опиняються на поверхні.

Криворізькі провали

Усередині провалів іноді видно залишки інфраструктури: старі цементні конструкції, уламки стін шахтних будівель, розриви ґрунту, де колись проходили земляні роботи. Вдалині кар’єри, відвали, величні контрасти між тим, що було вирубано, і тим, що природа вже почала повертати собі.

Деякі улоговини частково заповнилися водою — у них відбивається небо, і мертвий індустріальний рельєф перетворюється на майже мальовничу панораму. Фотографи та краєзнавці нерідко вибирають такі місця для зйомок. Зони обвалення останнім часом приваблюють чимало туристів.

Цікаві факти

Деякі кар’єри та улоговини розташовані в районах, які називають "Криворізькою Аризоною". Це тому, що краєвид тут нагадує марсіанські чи пустельні мотиви через відтінки охри та червоно-коричневої та майже повної відсутності дерев усередині провалів.

За містом збереглися старі, іноді дореволюційні шахти з виробками, штольнями, місцями з підземними галереями, які вже не функціонують.

Зони обвалення часто утворюють ланцюжки — старі горизонти шахт, де множинні порожнечі та шари підземних виробок накладаються один на одного.

