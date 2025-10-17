НБУ раскритиковал инициативу по удвоению налога на прибыль банков

Регулятор прогнозирует, что эффект от такой инициативы будет значительно ниже, чем ожидается.

Национальный банк Украины назвал опасной инициативу налогового комитета Верховной Рады под председательством Даниила Гетманцева по повышению ставки налога на прибыль для банков вдвое. Регулятор заявил, что такой шаг "подрывает доверие к налоговой системе" и может иметь "серьезные последствия не только для банков". Об этом банк сообщил в ответе на запрос "Телеграфа".

По позиции НБУ, экстранал 2023 года был разовым исключением. В прошлом году Центробанк уже выступал против пролонгации повышенного налогообложения из-за возвращения рынка к нормальности. В настоящее время, во время войны, дальнейшее увеличение налогового давления: ослабит ликвидность сектора, потому что потребует значительных оттоков средств на уплату налога; создает риск невыполнения планов капитализации по итогам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС — возможны случаи докапитализации госбанков за счет налогоплательщиков; стимулирует налоговый арбитраж и демотивирует прозрачную деятельность бизнеса.

НБУ напоминает, что банковская система уже дважды уплачивала налог фактически по ставке 50%: 77 млрд грн за 2023 год и 96 млрд грн за 2024 год, обеспечивая около трети всех налоговых поступлений при взносе около 2% в ВВП. Ожидаемый фискальный эффект от нового повышения, по оценке регулятора, будет существенно ниже заявленного — около 20 млрд грн за два года — и в значительной степени ляжет на государственные банки (и так платят дивиденды государству).

Отдельно НБУ предупредил: банки как крупнейшие инвесторы в ОВГЗ способны привлечь для правительства гораздо больше ресурсов на внутреннем рынке, чем даст дополнительный налог; повышение ставки срывает этот план финансирования восстановления экономики.

Регулятор также отметил, что никаких консультаций с Нацбанком до принятия решения комитетом не проводилось.

Напомним, на днях Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.