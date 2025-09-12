Давит бизнес, но сдерживает инфляцию: что экономисты думают о высокой ставке НБУ

Ставка НБУ не позволяет бизнесу получить доступ к кредитным ресурсам, говорит эксперт

Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Инфляция в стране продолжает снижаться и составляет 13,2%, но инфляционные ожидания населения остаются высокими.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга 12 сентября. "Это свидетельствует о том, что монетарная политика должна оставаться сдержанной", — отметил Пышный.

Резервы выросли, но экономика уязвима

Пышный сообщил, что с начала 2025 года Украина получила 30 млрд долларов международной помощи, благодаря чему международные резервы выросли до 46 млрд долларов. Впрочем, ситуация, по его словам, остается крайне уязвимой.

"Война продолжается. Возросла интенсивность обстрелов и уровень разрушений, что повышает риски потери экономического потенциала — людей, территорий и производства. Кроме того, возросла потребность в дополнительных бюджетных расходах, в том числе на оборону", — заявил глава НБУ.

Риски для макроэкономики

Среди ключевых угроз НБУ отметил нехватку или неритмичность внешнего финансирования в последующие годы, усиление миграционных процессов и дефицит рабочей силы, а также ухудшение внешних условий на фоне геополитической нестабильности, деглобализации и волатильности на финансовых и товарных рынках.

Следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом уровня инфляции, состояния внешней поддержки и ситуации безопасности.

Критика экономистов

Несмотря на заявления главы НБУ, экономист Дмитрий Алексеенко, вице-президент ICC Ukraine по налогообложению, учету и аудиту, считает выводы о стабильном снижении инфляции преждевременными.

"Снижение инфляции, о котором говорит Пышный, — это прежде всего сезонный фактор. Ежегодно летом, особенно в августе, наблюдается удешевление овощей, фруктов и других сезонных товаров. Поэтому говорить о стабильной тенденции снижения инфляции пока некорректно", — заявил Алексеенко в комментарии "Телеграфу".

По его мнению, еще одним фактором временного сдерживания инфляции стало замедление экономики. Он привел пример "Укрзалізниці": в первом полугодии 2025 года объемы грузоперевозок сократились на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Это прямое следствие жесткой монетарной политики Нацбанка. Ставка 15,5% не позволяет бизнесу получить доступ к кредитным ресурсам, из-за чего тормозится развитие предпринимательства. В итоге — экономика стагнирует, а якобы сдерживающая инфляция имеет предпосылки для роста Дмитрий Алексеенко

Экономист Дмитрий Алексеенко

Зависимость от внешнего финансирования

Алексиенко согласился с рисками, озвученными НБУ, но подчеркнул, что большинство из них уже материализовались.

"Украина критически зависима от внешней помощи. В случае ее задержки или сокращения страну могут ожидать серьезные экономические проблемы — девальвация гривны, рост дефицита бюджета. Даже рекордные резервы в $46 млрд не нивелируют риски, учитывая долг в 100% ВВП", — предостерег эксперт.

Отдельно он обратил внимание на недостаток трудовых ресурсов.

Есть парадокс: при официальной безработице на уровне 11,6% — тотальный дефицит и квалифицированной, и неквалифицированной рабочей силы. Это результат провала государственной политики в сфере трудоустройства и демографии. Ситуация с каждым годом только обостряется - Дмитрий Алексеенко

Двойной эффект политики НБУ

Украинский экономист, финансист и управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный согласился, что Пышный правильно очертил ключевые риски, но действия НБУ, по его мнению, имеют двойной эффект.

"Здесь Пышный абсолютно прав и все риски назвал верно. Вторая история, что высокой учетной ставкой и стоимостью своих депозитных сертификатов НБУ не дает расти экономике. Потому что он стимулирует все банки покупать сертификаты и ОВГЗ, финансируя дефицит бюджета, и удручает бизнес", — сказал Черный.

Финансист Руслан Черный

Он пояснил, что такие действия регулятора уменьшают денежную массу, а значит и темпы инфляции. В то же время Министерство финансов, выпуская облигации для покрытия дефицита, своей политикой дополнительно подпитывает инфляционные процессы.

С другой стороны, у Минфина в текущей военной ситуации нет другого выхода. Прав ли здесь НБУ – покажет только время Руслан Черный

