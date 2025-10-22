Останемся без тепла уже в декабре? Что депутаты говорят об отопительном сезоне

Почему депутаты бьют тревогу: действительно ли провалена подготовка к зиме, и хватит ли Украине газа в хранилищах

Появление отопления в домах украинцев – проблема, находящаяся под большим вопросом. Россияне продолжают наносить удары по газодобывающей и перекачивающей инфраструктуре, а надлежащую защиту таких объектов Украина не подготовила.

Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "Телеграф" обратился к избранникам-членам комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, чтобы узнать, действительно ли украинцам сейчас стоит беспокоиться о том, появится ли в их домах отопление.

До декабря газа может не хватить

Михаил Бондарь, член фракции "Европейская солидарность", подтверждает, что проблема с газом в Украине действительно есть. Во-первых, она связана с российскими обстрелами инфраструктуры, а во-вторых – с проваленным менеджментом и закупкой.

Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пытаются это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пытаться тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут возобновлять электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то дуйчиками – обогревателями. Михаил Бондарь

Народный депутат Михаил Бондарь/Facebook-страница

По слухам, которые сам Михаил Бондарь слышал, Алексей Кулеба – министр развития громад и территорий Украины, едва ли не в ручном режиме должен регулировать вопрос включения отопления.

"Это слухи. Я знаю, что было закрыто заседание, и вроде бы на нем было дано такое указание. Поэтому они будут пытаться урегулировать этот вопрос", — говорит депутат.

Как напоминает Бондарь, Алексей Чернышев – бывший глава НАК "Нафтогаз", который в январе этого года ушел с поста, провалил закупку газа. К тому же, не стоит забывать и об уголовных делах, открытых на экс-чиновника. Именно поэтому сейчас они будут пытаться отбелить эту историю и минимизировать негативные последствия.

"Пока, действительно, отопительный сезон под большим вопросом. Да, они не были готовы. Да, они не закупили. Да, мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике, где на третий уровень было списано 9 миллиардов гривен – согласно Счетной палате, и эти объекты недостроены. Поэтому что энергетика, что добыча газа, что отопительный сезон весь будет под очень большим знаком вопроса в государстве", – заключает он.

Проблемы могут быть, но…

Очевидную информацию об обстрелах газовой инфраструктуры подтверждает Сергей Нагорняк, член фракции "Слуга народа". Россияне начали активно бить по газодобывающим и газоперекачивающим объектам еще в конце прошлого года, и касается это и частных, и государственных компаний.

"То есть, только мы восстанавливаем инфраструктуру, они снова и снова бьют. Но в то же время мы импортируем сейчас газ из Европейского Союза. В украинских газохранилищах чуть более 12 миллиардов кубометров газа. Этого немного мало для прохождения отопительного сезона, но "Нефтегаз" продолжает искать средства, чтобы дополнительно закупить около 2 миллиардов кубометров и закачать в хранилище", — объясняет он.

Сергей Нагорняк, народный депутат/Facebook-страница

Именно поэтому народный депутат считает, что газа для прохождения отопительного сезона должно хватить. Другой вопрос, который он также поднимает: удары россиян по газораспределительным и перекачивающим станциям, ведь при совершении таких обстрелов даже имеющийся в хранилищах газ может просто не дойти до потребителя.

"В таком случае могут быть в каких-то регионах или городах проблемы со снабжением. Но они могут быть краткосрочными. Поэтому я относительно отопительного сезона настроен более оптимистично, и считаю, что мы сможем обеспечить украинцев теплом этой зимы", — заключает он.

Ради выживания страны можно потерпеть?

Андрей Жупанин, член парламентской фракции "Слуга народа" напоминает, что система состоит из нескольких компонентов:

Первый – газ в хранилищах. Здесь, по словам Жупанина, проблем возникнуть нет у плана правительства по закачке газа было выполнено: оно уже называет цифру в 13,2 миллиарда кубов.

Второй – ежесуточная закачка газа в хранилища и его использование.

Выбить его на 100% просто невозможно, потому что объектов по стране огромное количество. И даже если бить по газокомпрессорным установкам очистки, подготовке газа, все равно их не так мало. И я не верю, что можно все выбить одномоментно, чтобы мы потеряли все 100% добычи. Да, будет там 20% или 30% будет доступной добычи у нас. Остальное нам нужно будет импортировать Андрей Жупанин

Депутат Андрей Жупанин/Сайт Верховной рады Украины

В цифрах Андрей Жупанин говорит о максимуме до 4 миллиардов кубометров природного газа, такое количество и было закачано за полгода в Украине. И даже при худшем сценарии задача на следующий этап будет такой же – закачать этот объем. И это, по словам нардепа, реально сделать с помощью партнеров.

Еще один элемент безопасности, который называет Жупанин – передача газа по стране транспортными сетями. Выбить их, если говорить о распределительных сетях областных – возможно, тогда пострадают отдельные города. Но выбить всю страну – задача нереальная.

"Возможно, в каких-то прифронтовых городах в радиусе 100-120 километров, где сейчас проблемы со светом, будут и проблемы с газом и отоплением. Но для этого россиянам нужно потратить значительное количество ресурса. И вопрос в том, сочтут ли они, что это того стоит", — замечает народный депутат.

Заявление избранника Гончаренко он комментирует следующим образом: "Алексей в характерной ему манере нагнетает, как делал это уже не один десяток или сотни раз. У меня сдержанный оптимизм, не говорю, что зима будет легкая. Надо готовиться к плохому сценарию, особенно жителям, которые находятся в 100-150 км от фронта или границы. Но какого-то коллапса я не ожидаю. Даже если нам придется посидеть при +18, а не +25 градусах, это — ничего страшного ради выживания страны в таких сложных условиях", – заявляет Андрей Жупанин.

