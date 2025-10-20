Субсидии на отопление 2025: кто может не получить государственную помощь в ноябре

Субсидии в 2025-2026 годах: правила, сроки и новые ограничения

С 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины приступил к расчету жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Для большинства граждан это будет происходить автоматически, включая домохозяйства, которые летом получали субсидию 0,00 грн.

В Украине существует три основных вида субсидий: жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг, субсидия на приобретение твердого и жидкого топлива для отопления и субсидия на жилье для ВПЛ. "Телеграф" расскажет, что нового ожидается в этот отопительный период с субсидиями на коммуналку и топливо.

Кто может получить субсидию

В Украине субсидию могут получить граждане с низким доходом, официально проживающие в жилье, платят за коммунальные услуги, но их доход не позволяет полностью обеспечить оплату. Важно, что рассчитывают субсидию в пределах социальных норм по количеству зарегистрированных лиц.

Как начисляется жилищная субсидия

Подать заявление можно по почте, в отделениях ПФУ, ЦНАП, на портале ПФУ. Кроме порога дохода есть и другие причины не предоставлять субсидию.

Субсидия не назначается, если долг за жилищно-коммунальные услуги:

для рядовых граждан — при задолженности свыше трех месяцев и превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн)

и превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности — 4 000 грн.

Когда платят субсидию за отопление

Несмотря на переживания украинцев по поводу смены временных рамок отопительного сезона, в расчете на субсидию ситуация неизменна. Это происходит с учетом отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября, субсидия начисляется с начала отопительного периода. Если подать позже – с месяца подачи. В ноябре ее будут выплачивать за октябрь. Для тех, у кого предназначена, будет больше за счет отопления.

Что нового для ВПЛ

Юридический советчик для ВПЛ (ВПО) отмечает, что в этот отопительный сезон ужесточили контроль за двойными выплатами. Если семья уже получила единовременную выплату от международной организации на твердое топливо — государственная субсидия на те же нужды не назначается. Если международная помощь покрыла только топливо, то государство начислит субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг. С 2026 назначение субсидий будет возможно только после официального подтверждения получения/неполучения помощи от международных организаций.

