Отопительный сезон в Украине начнется с опозданием: нардеп объяснил причины

Тепло в квартирах украинцев появится позже определенного времени, считает нардеп

Государство вынуждено искать деньги, чтобы закупить за границей газ, отметил Алексей Кучеренко. Предприятия теплокоммунэнерго не смогут вовремя приступить к отопительному сезону.

В результате неэффективного управления "Нафтогазом" компания имеет долги, а хранилища остаются пустыми. Об этом в эфире Новини.LIVE заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Что нужно знать

Украина ищет средства для импорта газа, чтобы покрыть дефицит перед зимой

Газовые хранилища "Нафтогаза" остались почти пустыми

У предприятий ТКЭ нет контрактов и лимитов для запуска отопления

В настоящее время, заявил он, государство вынуждено искать 3 миллиарда долларов на импорт 5,4 миллиарда кубометров "голубого топлива" из других стран.

"Правительство будет делать все, чтобы сэкономить газ", — подчеркнул эксперт.

Алексей Кучеренко отметил, что у предприятий теплокоммунэнерго, которые обеспечивают теплоснабжение населению и разных объектов, пока нет контрактов и лимитов. То есть, пояснил он, "Киевтеплоэнерго", скажем, не может полноценно предоставить газ для запуска тепла потребителям.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко предполагал, что начало отопительного сезона в Украине для экономии газа постараются максимально отсрочить.