Залишимося без тепла вже в грудні? Що депутати говорять про опалювальний сезон

Чому депутати б'ють на сполох: чи справді провалено підготовку до зими, і чи вистачить Україні газу в сховищах

Поява опалення в будинках українців – проблема, яка знаходиться під великим питанням. Росіяни продовжують завдавати ударів по газовидобувній та перекачувальній інфраструктурі, а належний захист таких об’єктів Україна не підготувала.

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі. "Телеграф" звернувся до обранців-членів комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, аби дізнатися, чи дійсно українцям зараз варто турбуватися про те, чи з’явиться в їхніх домівках опалення.

До грудня газу може не вистачити

Михайло Бондар, член фракції "Європейська солідарність", підтверджує, що проблема з газом в Україні дійсно є. По-перше, вона пов’язана з російськими обстрілами інфраструктури, а по-друге – проваленим менеджментом та закупівлею.

Є дуже великий ризик, що вже у грудні-січні не буде вистачати газу. Ясно, що влада пробує це врегулювати, розуміючи, що будуть теплі дні, не будуть ще включати опалення, будуть пробувати тягнути з цим. Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися фактично якимись дуйчиками – обігрівачами Михайло Бондар

Народний депутат Михайло Бондар / Facebook-сторінка

За чутками, які сам Михайло Бондар чув, Олексій Кулеба – міністр розвитку громад та територій України, ледь не в ручному режимі має регулювати питання включення опалення.

"Це чутки. Я знаю, що було закрите засідання, і начебто на ньому була дана така вказівка. Тому, вони будуть намагатися врегулювати це питання", – говорить депутат.

Як нагадує Бондар, Олексій Чернишов – колишній очільник НАК "Нафтогаз", який у січні цього року пішов з посади, провалив закупівлю газу. До того ж, не варто забувати і про кримінальні справи, відкриті на ексчиновника. Саме тому зараз вони будуть намагатися "відбілити" цю історію та мінімізувати негативні наслідки.

"Наразі, справді, опалювальний сезон під великим питанням. Так, вони не були готові. Так, вони не закупили. Так, ми бачимо, що відбувається з укриттями по енергетиці, де на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень – згідно з Рахунковою палатою, і ті об’єкти недобудовані. Тому що енергетика, що газовидобування, що опалювальний сезон весь буде під дуже великим знаком питання в державі", – підсумовує він.

Проблеми можуть бути, але…

Очевидну інформацію про обстріли газової інфраструктури підтверджує Сергій Нагорняк, член фракції "Слуга народу". Росіяни почали активно бити по газовидобувним та газоперекачувальним об’єктам ще в кінці минулого року, і стосується це і приватних, і державних компаній.

"Тобто, тільки ми відновлюємо інфраструктуру, вони знову і знову б’ють. Але водночас ми імпортуємо зараз газ з Європейського Союзу. В українських газосховищах трохи понад 12 мільярдів кубометрів газу. Цього трохи замало для проходження опалювального сезону, але "Нафтогаз" продовжує шукати кошти, аби додатково закупити близько 2 мільярдів кубометрів і закачати у сховище", – пояснює він.

Сергій Нагорняк, народний депутат / Facebook-сторінка

Саме тому народний депутат вважає, що газу для проходження опалювального сезону має вистачити. Інше питання, яке він також підіймає: удари росіян по газорозподільчим та перекачувальним станціям, адже за умови здійснення таких обстрілів навіть наявний у сховищах газ може просто не дійти до споживача.

"В такому разі, можуть бути в якихось регіонах або містах проблеми з постачанням. Але вони можуть бути короткостроковими. Тому я щодо опалювального сезону налаштований більш оптимістично, і вважаю, що ми зможемо забезпечити українців теплом цієї зими", – підсумовує він.

Заради виживання країни можна потерпіти?

Андрій Жупанин, член парламентської фракції "Слуга народу" нагадує, що система складається з кількох компонентів:

Перший – газ у сховищах. Тут, за словами Жупанина, проблем виникнути не має план уряду із закачки газу було виконано: він вже називає цифру в 13,2 мільярда кубів.

Другий – щодобова закачка газу у сховища і його використання.

Вибити його на 100% просто неможливо, тому що об'єктів по країні величезна кількість. І навіть якщо бити по газокомпресорним установкам очищення, підготовки газу, все одно їх не так мало. І я не вірю, що можна все вибити в один момент, щоби ми втратили всі 100% видобутку. Хай буде там 20% чи 30% буде доступного видобутку в нас. Решту нам потрібно буде імпортувати Андрій Жупанин

Депутат Андрій Жупанин / Сайт Верховної ради України

В цифрах Андрій Жупанин говорить про максимум до 4 мільярдів кубометрів природного газу, така кількість і була закачана за пів року в Україні. І навіть при найгіршому сценарії задача на наступний етап буде такою самою – закачати цей об’єм. І це, за словами нардепа, реально зробити з допомогою партнерів.

Ще один елемент безпеки, який називає Жупанин – передача газу по країні транспортними мережами. Вибити їх, якщо говорити про розподільчі мережі обласні – можливо, постраждають окремі міста. Але вибити всю країну – задача нереальна.

"Можливо, у якихось містах прифронтових в радіусі 100-120 кілометрів, де зараз проблеми зі світлом, будуть і проблеми з газом та опаленням. Але для цього росіянам треба витратити значну кількість ресурсу. І питання в тому, чи вважатимуть вони, що це того вартує", – зауважує народний депутат.

Заяву обранця Гончаренка він коментує наступним чином: "Олексій у характерній йому манері нагнітає, як робив це вже не один десяток чи сотні разів. Я маю стриманий оптимізм, не кажу, що зима буде легка. Треба готуватися до поганого сценарію, особливо жителям, які знаходяться 100-150 км від фронту чи кордону. Але якогось колапсу я не очікую. Навіть якщо нам доведеться посидіти при +18, а не +25 градусах, це – нічого страшного заради виживання країни в таких складних умовах", – заявляє Андрій Жупанин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одним із найболючіших наслідків масованих обстрілів та тривалих відключень електроенергії стає зупинка електротранспорту. У найгіршому сценарії — повна. Для великих міст, зокрема для Києва, це означає не лише порожні колії трамваїв і тролейбусів, а й неробоче метро — серйозний удар по мобільності містян.