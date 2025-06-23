Чернышов получил подозрение от НАБУ: как отреагировал министр

Чиновник отметил, что говорил с детективами более двух часов

Вице-премьеру — министру единства Алексею Чернышеву объявили подозрение в коррупции. Днем ранее он вернулся в Украину из длительной командировки.

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ. Отмечается, что Чернышов стал шестым подозреваемым в деле о коррупции в строительной сфере во времена, когда он еще занимал пост главы Минрегиона.

Согласно информации бюро, один из столичных застройщиков тогда обратился к руководству министерства с предложением о созданиях условий для передачи земельного участка для строительства жилого комплекса. Также в незаконный способ были заключены договора с "нужной компанией".

"Застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн", — сообщили в НАБУ.

Впрочем, проект реализован не был, поскольку участок был арестован НАБУ и САП. Ведомство сообщает, что застройщик все равно "вознаградил" министра скидкой на покупку квартиры в уже построенном жилкомплексе. Тем самым чиновник получил неправомерную выгоду на суму более 14,5 миллиона гривен.

Сам Чернышов на подозрение уже отреагировал и сказал, что общение с детективами было "продуктивным".

Ответ Чернышова

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, что 19 июня Украину покинул сын Чернышова, а 20 июня — его жена.