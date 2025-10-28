Эти грибы могут убить: украинцы нашли ядовитые двойники опят (фото)

Эти грибы выглядят как обычные опята, но могут стать смертельно опасными. Как их распознать — объясняет "Телеграф"

Эти грибы могут вызвать тяжелое отравление или даже смерть — ложные опята почти идентичны обычным, съедобным. Но они очень ядовиты.

Колонию таких грибов корреспондентка "Телеграфа" обнаружила в популярном месте отдыха львовян — скансене на территории ландшафтного парка "Знесиння". Ненастоящий опенок серно-желтый — опасный гриб, который часто путают с настоящим осенним опенком. Внешне он кажется похожим, однако имеет несколько характерных отличий.

Ненастоящий опенок серно-желтый

Как выглядит ненастоящий опенок серно-желтый

Его шапка небольшая – 3–7 см в диаметре, сначала полусферическая, позже становится плоской с бугорком посередине. Цвет от серно-желтого до охряно-оранжевого, в центре всегда темнее. Края могут быть волнистыми или лопастными.

Ненастоящие опята во Львове

Пластинки под шапкой густые, сначала желтоватые, со временем темнеют оливково-черными с фиолетовым оттенком. Ножка тонкая — до 10 см высотой, часто кривая, полая, желтоватая сверху и буровато-коричневая у основания.

Как отличить настоящий опенок от ядовитого ложного

Мякоть у гриба серно-желтая, имеет неприятный запах и горький вкус. Именно поэтому его легко отличить от съедобных опят, которые пахнут приятно и не горчат.

Колония ложного ядовитого опенка

Что произойдет от употребления ядовитого ложного опенка

Употребление ложных опят приводит к тяжелому отравлению, вызывающему тошноту, рвоту, нарушение зрения, потливость, а в тяжелых случаях — потерю сознания и даже смерть. Токсины этого гриба не разрушаются при термической обработке.

Ядовитый ненастоящий опят растет как и обычный — у пней

Растет ненастоящий опенок с мая до поздней осени — в лесах, парках, садах и даже на старых пеньках или гнилой древесине. Часто большими группами. В Украине этот гриб встречается почти повсеместно, поэтому грибникам следует быть внимательными и не рисковать, если есть сомнения в находке.

Какие грибы когда растут

Следует брать только те грибы, в которых вы уверены. "Телеграф" подготовил памятку о съедобных грибах Украины.

Съедобные грибы Украины

