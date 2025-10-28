Ці гриби можуть убити: українці знайшли отруйні двійники опеньків (фото)

Ці гриби виглядають як звичайні опеньки, але можуть стати смертельно небезпечними. Як їх розпізнати — пояснює "Телеграф"

Ці гриби можуть викликати важке отруєння чи навіть смерть — несправжні опеньки майже ідентичні звичайним, їстівним. Але вони дуже отруйні.

Колонію таких грибів кореспондентка "Телеграфу" виявила в популярному місці відпочинку львів'ян — скансені на території ландшафтного парку "Знесіння". Несправжній опеньок сірчано-жовтий — небезпечний гриб, який часто плутають зі справжнім осіннім опеньком. Зовні він здається схожим, проте має кілька характерних відмінностей.

Несправжній опеньок сірчано-жовтий

Як виглядає несправжній опеньок сірчано-жовтий

Його шапка невелика — 3–7 см у діаметрі, спочатку напівсферична, пізніше стає плоскою з горбиком посередині. Колір — від сірчано-жовтого до охряно-оранжевого, у центрі завжди темніший. Краї можуть бути хвилястими або лопатевими.

Несправжні опеньки у Львові

Пластинки під шапкою густі, спочатку жовтуваті, з часом темніють до оливково-чорних із фіолетовим відтінком. Ніжка тонка — до 10 см заввишки, часто крива, порожниста, жовтувата зверху і буро-коричнева біля основи.

Як відрізнити справжній опеньок від отруйного несправжнього

М’якоть у гриба сірчано-жовта, має неприємний запах і гіркий смак. Саме тому його легко відрізнити від їстівних опеньків, які пахнуть приємно і не гірчать.

Колонія несправжнього отруйного опенька

Що станеться від вживання отруйного несправжнього опенька

Вживання несправжнього опенька призводить до важкого отруєння, яке викликає нудоту, блювоту, порушення зору, пітливість, а в тяжких випадках — втрату свідомості та навіть смерть. Токсини цього гриба не руйнуються при термічній обробці.

Отруйний несправжній опеньок росте як і звичайний - біля пнів

Росте несправжній опеньок із травня до пізньої осені — у лісах, парках, садах і навіть на старих пеньках чи гнилій деревині. Часто — великими групами. В Україні цей гриб зустрічається майже повсюдно, тому грибникам варто бути уважними й не ризикувати, якщо є сумніви щодо знахідки.

Які гриби коли ростуть

Варто брати тільки ті гриби, у яких ви впевнені. "Телеграф" підготував пам'ятку про їстівні гриби України.

Їстівні гриби України

