Выглядит как обычный шампиньон, но не вздумайте есть: как отличить опасного двойника (фото)

Этот шампиньон имеет "аптечный" запах

В лесу можно встретить множество удивительных грибов, но далеко не все из них безопасны. Существуют настоящие "обманки", например, сатанинский гриб, похожий на белый, или шампиньон желтокожий, скрывающий опасность.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, на котором показала гриб и рассказала его главные отличия от съедобного. Следует быть внимательнее!

Как выглядит шампиньон желтокожий и чем опасный

Этот гриб, на первый взгляд, кажется обычным съедобным шампиньоном. У него такая же аккуратная шляпка, белые ножка и пластинки. Но не спешите собирать его, поскольку шампиньон желтокожий является ядовитым.

Как выглядит шампиньон желтокожий

Он отличается от безопасного двойника рядом признаков. Его шляпка обычно светло-желтая или кремовая с едва заметным зеленоватым оттенком у основания, а ножка при надавливании или надломе быстро желтеет. Пластинки под шляпкой также приобретают желтоватый оттенок и это сразу должно насторожить.

Еще один важный признак — запах. В отличие от привычного шампиньона с приятным грибным ароматом, желтокожий имеет едкий, "аптечный" запах, напоминающий химические соединения. Даже небольшое употребление такого гриба может вызвать сильное отравление.

Шампиньон желтокожий является ядовитым грибом

Чтобы не ошибиться при сборе, обращайте внимание на цвет шляпки и ножки, реакцию на надлом и запах. Осторожность и внимательность — главные правила грибника.

