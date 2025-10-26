Выглядит как обычный шампиньон, но не вздумайте есть: как отличить опасного двойника (фото)
Этот шампиньон имеет "аптечный" запах
В лесу можно встретить множество удивительных грибов, но далеко не все из них безопасны. Существуют настоящие "обманки", например, сатанинский гриб, похожий на белый, или шампиньон желтокожий, скрывающий опасность.
В Tik-Tok украинка поделилась видео, на котором показала гриб и рассказала его главные отличия от съедобного. Следует быть внимательнее!
Как выглядит шампиньон желтокожий и чем опасный
Этот гриб, на первый взгляд, кажется обычным съедобным шампиньоном. У него такая же аккуратная шляпка, белые ножка и пластинки. Но не спешите собирать его, поскольку шампиньон желтокожий является ядовитым.
Он отличается от безопасного двойника рядом признаков. Его шляпка обычно светло-желтая или кремовая с едва заметным зеленоватым оттенком у основания, а ножка при надавливании или надломе быстро желтеет. Пластинки под шляпкой также приобретают желтоватый оттенок и это сразу должно насторожить.
Еще один важный признак — запах. В отличие от привычного шампиньона с приятным грибным ароматом, желтокожий имеет едкий, "аптечный" запах, напоминающий химические соединения. Даже небольшое употребление такого гриба может вызвать сильное отравление.
Чтобы не ошибиться при сборе, обращайте внимание на цвет шляпки и ножки, реакцию на надлом и запах. Осторожность и внимательность — главные правила грибника.
Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном грибе, который нашли в Ивано-Франковской области. Он имеет желто-бурый оттенок.