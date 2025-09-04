Среди них существует много "двойников". Не покупайте эти грибы на рынке, чтобы не иметь проблем

Следует знать грибы

Грибы небезопасно покупать у случайных продавцов на стихийных рынках. Почему так?

Об этом расскажет "Телеграф". Следует отметить, что если грибы продают на стихийных рынках, то происхождение такой продукции неизвестно: где они собраны, в каких условиях росли, не накопили ли тяжелые металлы и токсины.

Безопаснее покупать выращенные в контролируемых условиях шампиньоны и вешенки. Они проходят проверку и имеют соответствующие документы.

Самая большая проблема состоит в том, что среди грибов существует много "двойников" — ядовитые виды, которые почти невозможно отличить от съедобных без специальных знаний:

Бледная поганка может быть похожа на шампиньоны или сыроежки.

Желчный гриб почти не отличается от белого гриба.

Сатанинский гриб легко спутать с подосиновиком.

Ненастоящие опята выглядят как обычные осенние опята.

Люди, продающие грибы из рук, прежде всего заинтересованы в получении прибыли. Это приводит к нескольким проблемам:

Сокрытие мест сбора. Продавцы редко рассказывают, где собирали грибы. Часто это может быть загрязненная местность вблизи дорог, промышленных предприятий или свалок, где грибы накапливают токсичные вещества.

Отсутствие ответственности. В отличие от магазинов продавцы с рук не несут никакой официальной ответственности за последствия употребления их товара. В случае отравления найти их становится практически невозможно.

