Среди них существует много "двойников". Не покупайте эти грибы на рынке, чтобы не иметь проблем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Следует знать грибы
Грибы небезопасно покупать у случайных продавцов на стихийных рынках. Почему так?
Об этом расскажет "Телеграф". Следует отметить, что если грибы продают на стихийных рынках, то происхождение такой продукции неизвестно: где они собраны, в каких условиях росли, не накопили ли тяжелые металлы и токсины.
Безопаснее покупать выращенные в контролируемых условиях шампиньоны и вешенки. Они проходят проверку и имеют соответствующие документы.
Самая большая проблема состоит в том, что среди грибов существует много "двойников" — ядовитые виды, которые почти невозможно отличить от съедобных без специальных знаний:
- Бледная поганка может быть похожа на шампиньоны или сыроежки.
- Желчный гриб почти не отличается от белого гриба.
- Сатанинский гриб легко спутать с подосиновиком.
- Ненастоящие опята выглядят как обычные осенние опята.
Люди, продающие грибы из рук, прежде всего заинтересованы в получении прибыли. Это приводит к нескольким проблемам:
- Сокрытие мест сбора. Продавцы редко рассказывают, где собирали грибы. Часто это может быть загрязненная местность вблизи дорог, промышленных предприятий или свалок, где грибы накапливают токсичные вещества.
- Отсутствие ответственности. В отличие от магазинов продавцы с рук не несут никакой официальной ответственности за последствия употребления их товара. В случае отравления найти их становится практически невозможно.
Ранее "Телеграф" писал, что украинка обнаружила в магазине рыбу, на которой "началась новая жизнь".