Потепления не ждите: какая погода будет в Украине в ближайшие дни

"Бабье лето" уже прошло, поэтому украинцам стоит готовиться к холодной погоде. Последние дни октября пройдут под знаком переменчивой осени. В Карпатах ожидается снег, а в южных регионах еще задержится относительное тепло.

"Телеграф" расскажет о погоде на 28-30 октября по всей территории Украины. Эти дни будут типичными для поздней осени.

Погода на 28 октября

В этот вторник ожидаются осадки в большинстве областей. Ночью будет идти дождь на востоке и юге, а днем — почти по всей территории. В горах уже ощущается зима: в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью температура будет колебаться от +2 до +8 °С, только на юго-востоке — до +11 °С. Днем следует ожидать от +8 до +13 °С.

Погода на 29 октября

В среду дожди пройдут на западе севера страны. В остальных регионах не ожидается осадков, но будет прохладно. Ночная температура +2…+8 °С, дневная — +7…+12 °С. Осеннее солнце короткое, а ветер прохладный – ощущение "настоящего октября" гарантировано.

Погода на 30 октября

В четверг, 30 октября, погода несколько стабилизируется. Небольшие дожди возможны только на востоке и севере, некоторые части Украины получат передышку — будет сухо, но с утренними туманами. Температура ночью останется на уровне +2…+8 °С, днем потеплеет до +10…+15 °С, а на юге и Прикарпатье до +17 °С.

