Украину заливает: синоптики назвали области, где будут самые сильные дожди и когда ливни закончатся (видео)

Бабье лето сменилось штормами. Где будет бушевать непогода

Бабье лето принесло в Украину дожди. Некоторые области заливает – Укргидрометцентр выпустил предупреждение о желтом уровне опасности.

Сообщается, что в течение дня 27 октября и ночью на 28 октября на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Сумщине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с и ожидаются обильные дожди. Среди областей, где ждать непогоды:

Полтавская

Сумская

Харьковская

Луганская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская.

Предупреждение о сильных ливнях на 27-28 октября

В Одесской области — настоящее штормовое предупреждение 27 октября ветер будет северо-западный, 12–17 м/с. В течение суток местами прогнозируется сильный дождь, ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м. На море будут сильные волны.

И даже при благоприятных условиях за окном, зонтик забывать не стоит. На видео – последствия непогоды в Днепре.

Но, несмотря на сильные ливни и ветер, температура в этих областях не сильно упадет. Дневная температура на востоке составит около +15 градусов (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области). Другие области на востоке, севере и в центре днем +12…+13 градусов. На западе +9…+10 градусов. Отметим, что ожидать ливней можно не только в тех областях, где объявлено предупреждение. 28 октября температура будет держаться, а осадков станет меньше.

Прогноз погоды 27 октября /meteo.gov.ua Прогноз погоды 28 октября /meteo.gov.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в скором времени в Украине должен начаться отопительный сезон. Теплое окончание октября позволило отсрочить его начало и сэкономить газ.