Украину заливает: синоптики назвали области, где будут самые сильные дожди и когда ливни закончатся (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бабье лето сменилось штормами. Где будет бушевать непогода
Бабье лето принесло в Украину дожди. Некоторые области заливает – Укргидрометцентр выпустил предупреждение о желтом уровне опасности.
Сообщается, что в течение дня 27 октября и ночью на 28 октября на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Сумщине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с и ожидаются обильные дожди. Среди областей, где ждать непогоды:
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Луганская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская.
В Одесской области — настоящее штормовое предупреждение 27 октября ветер будет северо-западный, 12–17 м/с. В течение суток местами прогнозируется сильный дождь, ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м. На море будут сильные волны.
И даже при благоприятных условиях за окном, зонтик забывать не стоит. На видео – последствия непогоды в Днепре.
Но, несмотря на сильные ливни и ветер, температура в этих областях не сильно упадет. Дневная температура на востоке составит около +15 градусов (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области). Другие области на востоке, севере и в центре днем +12…+13 градусов. На западе +9…+10 градусов. Отметим, что ожидать ливней можно не только в тех областях, где объявлено предупреждение. 28 октября температура будет держаться, а осадков станет меньше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в скором времени в Украине должен начаться отопительный сезон. Теплое окончание октября позволило отсрочить его начало и сэкономить газ.