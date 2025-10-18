Готовьте лыжи? В Буковеле неожиданно пошел снег, где его ждать (фото)

В Прикарпатье выпал неожиданный осенний снег

В некоторых районах Ивано-Франковской области неожиданно выпал снег. Кадры непогоды активно распространяют в местных группах.

К вечеру субботы, 18 октября, в районе горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области пошел довольно сильный снег. Об этом информируют местные telegram-каналы, публикующие кадры непогоды.

Впрочем, некоторые граждане, которые находятся в Буковеле, отрицают, что снег идет.

В комментариях они публикуют актуальные фотографии с курорта, на которых заметно, что осадков в некоторых местах пока действительно нет.

Зато, как стало известно, снег изрядно застелил землю на Драгобрате.

"Укргидрометцентр" предупреждает, что до конца дня 18 октября и в течение суток 19 октября в некоторых регионах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Прогнозируется 1 уровень опасности, желтый. Ненастье охватит Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую, а также часть Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областей.

В свою очередь Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии на 19 октября в городе и области прогнозирует облачную с прояснениями погоду. Возможен небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов, днем 5-10 градусов. В высокогорье Карпат ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 1-6 с отметкой плюс.

