Снег внезапно засыпал сразу две области Украины (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Зима подкралась незаметно
На Львовщине и Киевщине начал падать снег. В сети делятся кадрами первого привета от зимы.
Вечером в воскресенье, 19 октября, в Киевской области начал падать снег. Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.
Очевидцы отмечают, что осадки достаточно сильные и делятся кадрами вьюги.
Повезло, как уточняется, Обуховскому району.
Кроме того, как оказалось, снег достал и до Лесного массива столицы.
В сети по этому поводу немного возмущаются, ведь все ждали бабьего лета.
Тем временем активно снежит и во Львовской области.
Обильные осадки падают в Плавье Стрыйского района.
Погода в Украине от Наталки Диденко
В свою очередь синоптик Наталка Диденко предупредила, что 19-20 октября в стране будет достаточно холодно. Ночью в западных областях будут заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов.
Из-за циклона дожди в Украине ожидаются повсюду, кроме западных областей. В Киеве 20 октября погода — влажная и холодная, местами дождь, днем до +7…+8 градусов. В большинстве областей в течение дня предполагается +6…+9 градусов, на юге и Закарпатье до +11 градусов, отметила синоптик.
Потеплеет уже со вторника, 21 октября. Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10…+14 градусов, а на юге и западной части во второй половине недели и выше, отметила Наталка Диденко.
Напомним, "Телеграф" ранее писал, что в Вышгороде под Киевом 19 октября уже объявляли о выпавшем на улице первом снеге. Но оказалось, что на самом деле это был град.