Снег внезапно засыпал сразу две области Украины (видео)

Зима подкралась незаметно

На Львовщине и Киевщине начал падать снег. В сети делятся кадрами первого привета от зимы.

Вечером в воскресенье, 19 октября, в Киевской области начал падать снег. Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

Очевидцы отмечают, что осадки достаточно сильные и делятся кадрами вьюги.

Повезло, как уточняется, Обуховскому району.

Кроме того, как оказалось, снег достал и до Лесного массива столицы.

В сети по этому поводу немного возмущаются, ведь все ждали бабьего лета.

Тем временем активно снежит и во Львовской области.

Обильные осадки падают в Плавье Стрыйского района.

Погода в Украине от Наталки Диденко

В свою очередь синоптик Наталка Диденко предупредила, что 19-20 октября в стране будет достаточно холодно. Ночью в западных областях будут заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов.

Из-за циклона дожди в Украине ожидаются повсюду, кроме западных областей. В Киеве 20 октября погода — влажная и холодная, местами дождь, днем до +7…+8 градусов. В большинстве областей в течение дня предполагается +6…+9 градусов, на юге и Закарпатье до +11 градусов, отметила синоптик.

Потеплеет уже со вторника, 21 октября. Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10…+14 градусов, а на юге и западной части во второй половине недели и выше, отметила Наталка Диденко.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что в Вышгороде под Киевом 19 октября уже объявляли о выпавшем на улице первом снеге. Но оказалось, что на самом деле это был град.