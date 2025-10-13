Пенсия без стажа 2025: какой будет социальная минимальная выплата в Украине

Украинцы могут получать пенсию даже если работали неофициально. Решить это можно несколькими способами

В Украине выйти на трудовую пенсию по возрасту можно только при наличии страхового стажа — накопленного периода в течение которого человек и его работодатель платили взносы в Пенсионный фонд. Однако государство не оставляет без поддержки тех, кто не смог себе его накопить. В таких случаях украинцы могут претендовать на социальную пенсию.

"Телеграф" рассказывает о том, что такое социальная пенсия без стажа и как её получить в 2025 году.

Кто имеет право получать пенсию без стажа

Если украинец не имеет минимального страхового стажа (15 лет) или вообще никогда не работал, то пенсию по возрасту ему не назначат. Однако он может рассчитывать на социальную помощь от государства, но только после достижения 65 лет.

Критерии:

Достижение возраста, установленного для назначения пенсии (65 лет);

Наличие страхового стажа менее 15 лет;

Доход семьи ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если нет стажа, какая будет пенсия: размер пособия в 2025 году

Пенсия без стажа в 2025 году рассчитывается из разницы двух сумм:

среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода

и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что сейчас составляет 2 361 гривну.

При этом размер социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он сейчас составляет 3 028 гривен.

Важно: социальную помощь пересчитывают каждые 6 месяцев.

"Временная помощь перечисляется лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого она приобретает право на пенсионную выплату", — Закон.

Изменится ли пенсия в 2026 году без стажа

Кабинет министров уже утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Этот документ определяет ключевые параметры бюджетной политики и служит базой формирования государственного бюджета.

Размер социальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а в проекте Закона о Госбюджете на 2026 год предусмотрено его повышение на 203 гривны — с нынешних 2361 до 2564 гривен.

Что такое страховой стаж и почему он важен

Страховой стаж — это не просто годы работы, а период, за который человек был застрахован в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Важнейшее условие — за этот период ежемесячно уплачивались взносы в Пенсионный фонд в размере не меньше минимального страхового.

Почему так важен страховой стаж

Пенсия зависит от двух основных факторов — размера заработной платы человека, а также его страхового стажа. Чем он больше — тем больше могут быть пенсионные выплаты. Если стажа не хватает, то вместо своей пенсии украинец может рассчитывать только на социальную пенсию.

Требования к стажу

С 2025 года в Украине порядок выхода на трудовую пенсию, согласно данным ПФУ, выглядит следующим образом:

в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

если стажа недостаточно, человек может проработать до 63 лет – тогда можно выйти на пенсию с минимальным размером стажа в 22 года.

чтобы получить пенсию по возрасту в 65 лет, достаточно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Это важно знать: Условия выхода на пенсию в Украине постепенно становятся более строгими. С 2026 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь уже не менее 33 лет официального стажа. Согласно закону, это требование будет расти ежегодно на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет.

Требования к страховому стажу в Украине

Как менялся страховой стаж:

До 1 января 2004 года страховой стаж учитывался на основании записей в трудовой книжке и других подтверждающих документов — справок с места работы, архивов, воинских частей или учебных заведений.

После этого учет стал полностью персонифицированным и теперь каждый уплаченный взнос фиксируется в электронном реестре застрахованных лиц. Благодаря этому оцифровка трудовых книжек и электронный реестр позволяют назначать пенсию автоматически, однако если в реестре недостаточно информации, будущему пенсионеру придется самостоятельно подавать подтверждающие документы.

Что не входит в страховой стаж:

работа до 2004 года, сведения о которой не внесены в трудовую книжку — зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;

время, которое человек проработал без официального оформления — то есть, не уплачивал взносы в ПФУ;

время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года.

Условия получения и возможные причины отказа в предоставлении пенсии без стажа

Для назначения временной помощи лицо подает органу социальной защиты населения:

заявление ;

; при подаче заявления предъявляются паспорт гражданина Украины и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (карта налогоплательщика), или данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра, внесенные в паспорт гражданина Украины или свидетельства о рождении (кроме лиц, которые через свои религиозные налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

— налогоплательщиков (карта налогоплательщика), или данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра, внесенные в паспорт гражданина Украины или свидетельства о рождении (кроме лиц, которые через свои религиозные налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте); справку об имеющемся страховом стаже , выданную органами Пенсионного фонда Украины;

, выданную органами Пенсионного фонда Украины; декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения по назначению временной помощи;

(заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения по назначению временной помощи; копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

(для лица, признанного недееспособным). Информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи, указывается в декларации о доходах и имущественном положении.

Законодатели отмечают:

Формы заявления и декларации о доходах и имущественном положении утверждаются Минсоцполитики в установленном порядке.

Если лицо обращается за назначением временной помощи не по зарегистрированному месту жительства, органы социальной защиты населения проверяют сведения о неполучении им такой помощи по его зарегистрированному месту жительства с использованием информационных систем.

Ответственность за достоверность предоставленной информации возлагается на лицо, обратившееся за назначением временной помощи.

Причины для отказа в пенсии без стажа

В законодательстве о Пенсионном страховании содержатся нормы, согласно которым не всем украинцам может гарантироваться пенсия без стажа. Выплаты не назначают в таких случаях:

Размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев больше 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Гражданин получает пенсию или соцпомощь, работает или занимается деятельностью, связанной с поступлением дохода.

Один из членов семьи в течение года перед обращением совершил покупку (оплату сервиса) на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Выявлены дополнительные источники доходов, не указанные в декларации о доходах и имуществе (в частности, от сдачи в аренду жилья, от содержания скота/птицы).

Кто-то из членов семьи имеет вторую квартиру (дом) и общая площадь жилья больше 21 кв. метра на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного авто (другого транспорта).

Важно: соцпомощь гражданам, у которых нет достаточного стажа, могут назначать несмотря на вышеуказанные ограничения, если в семье есть человек с инвалидностью. При таких обстоятельствах решение примут после обследования материально-бытовых условий лица.

Можно ли докупить стаж и получить трудовую пенсию

Украинцы, которым не хватает необходимого страхового стажа для получения пенсии или стремящиеся увеличить ее размер, имеют возможность "докупить" отсутствующие годы. Этот механизм, предложенный Пенсионным фондом Украины, позволяет урегулировать вопросы со стажем и обеспечить себе будущие выплаты.

Ограничений по количеству лет для покупки страхового стажа нет, как сообщили на Правительственном портале. Это позволяет пенсионерам увеличивать общий трудовой стаж без ограничений.

Право "купить" пенсионный стаж имеют следующие категории граждан:

Лица, работающие за границей, но желающие получать пенсию в Украине.

Граждане готовятся выйти на пенсию, но имеют недостаточный страховой стаж.

Лица с низким уровнем официального дохода, стремящиеся увеличить будущий размер своей пенсии.

Важно отметить, что воспользоваться этой возможностью могут украинцы в возрасте от 16 лет, как застрахованные, так и незастрахованные. Покупать стаж разрешается как для себя, так и для другого, при условии, что это лицо еще не является пенсионером.

Сколько стоит страховой стаж:

Для зачисления одного полнолуния страхового стажа сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. В 2025 году это 22% от минимальной зарплаты – примерно 1 760 гривен в месяц.

Следовательно, один день страхового стажа будет стоить около 58,66 гривны, а год — около 21 120 гривен. В то же время можно платить взносы и больше минимальных, что поможет получить более высокую пенсию в будущем.

Заключение

Выйти на трудовую пенсию без наличия достаточного страхового стажа в Украине невозможно. Однако у тех, кто не успел его накопить остается сразу несколько вариантов:

оформить социальную пенсию без стажа (при соблюдении условий);

или докупить стаж за свои деньги.

Чтобы вопрос пенсии не застал врасплох, рекомендуем время от времени проверять свой страховой стаж. Сделать это можно онлайн, предварительно зарегистрировавшись на портале ПФУ.

Напомним, ранее мы писали о том, на какую пенсию рассчитывать в 2025 году, если есть минимальный стаж и до 25 тысяч зарплаты.