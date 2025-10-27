Проверить наличие субсидии можно только таким образом: пошаговая инструкция

На портале Пенсионного фонда можно не только проверить данные, но и подать документы в помощь

Субсидии на отопительный период пересчитывали с 1 октября. Части пользователей продлили автоматически. Узнать, начислена ли субсидия для конкретного адреса можно онлайн через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно зайти на веб портал ПФУ, авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), через "Дию" или банк. В личном пользовательском кабинете, в разделе "Моя субсидия", доступна подробная информация о:

месяц и год последнего начисления

сумму субсидии

решение о назначении субсидии или льготы.

Как подать документы для оформления субсидии или льгот онлайн

Подать заявление о назначении жилищной субсидии или льготы можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого после авторизации нужно в разделе Коммуникации по ПФУ выбрать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.

Необходимо заполнить необходимые данные и загрузить сканированные копии документов:

паспорт заявителя;

идентификационный код;

другие документы (при необходимости).

Как считают сумму субсидии

Требования к скан-копиям документов: размер каждого файла должен быть не более 1 Мб, формат — JPG, JPEG или PDF. Если документ состоит из нескольких страниц, его нужно закрепить одним файлом. Копии должны быть цветными, четкими и сделанными из оригиналов. Имя файлов должно соответствовать типу документа.

После заполнения формы нужно проверить данные, подписать заявление и нажать "Отправить в ПФУ".

Как проверить состояние рассмотрения заявления на субсидию

Состояние обработки вашего заявления на назначение субсидии можно просмотреть в личном кабинете — в разделе Мои обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия в ноябре будет больше с учетом потребностей отопительного сезона. Тем, кто отапливает дровами или углем есть возможность получить субсидию на их покупку от государства.