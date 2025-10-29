В Украине появились энергокуркули: как это повлияет на нас зимой и что поможет

Объекты маневренного поколения могли бы стать спасением украинской энергосистемы, однако не все так просто

Украинская энергосистема входит в новый отопительный сезон с уязвимой инфраструктурой, являющейся мишенью для повторных ударов российских войск. В то же время, в стране заблокировано развитие малой генерации, которую считают критически важной для энергетической устойчивости в условиях войны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" отмечает бизнесмен и основатель холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный, а также энергетический эксперт и соучредитель "Greencubator" Роман Зинченко. Оба специалиста сходятся в том, что централизованная энергетика — главная мишень для вражеских обстрелов, а государство не сделало должного вывода за годы полномасштабной войны.

Обреченность большой генерации

Игорь Тинный критично оценивает подход государства к восстановлению советских ТЭС и считает такую стратегию ошибочной. По его мнению, крупная централизованная генерация, устаревшая как морально, так и технически, обречена на уничтожение, особенно с учетом того, что современное российское оружие — в частности управляемые авиабомбы (УАБ) — значительно точнее, чем в 2022 году. Восстановленные объекты снова становятся мишенями и уничтожаются повторно, что делает затраты на их ремонт бесполезными.

В пример он приводит Змиевскую ТЭС, расположенную в Харьковской области. По словам бизнесмена, эта станция находится в зоне досягаемости УАБов, которые очень сложно перехватывать — с вероятностью "одна из двухсот". Ее дальнейшая эксплуатация, как и вложение средств в другие подобные объекты, лишены смысла.

Тем более что для ремонта приходится "каннибализовать" другие станции — то есть собирать один рабочий блок из нескольких разрушенных. Часть оборудования демонтируют из старых ТЭС в странах Восточной Европы, давно выведенных из эксплуатации из-за экологических норм.

Это все одноразовые решения. Если турбина снова разрушена – новую уже не найдешь. А строить современное оборудование на расстоянии 60-70 км от фронта – бессмысленно. Эти объекты обречены Игорь Тынный

Игорь Тинный/ExPro

По его убеждению, гораздо более эффективным решением была бы ставка на малую, распределенную генерацию, которая экономически невыгодна для врага как цель. Если одна установка стоит 2-5 млн долларов, а ракета — 12-15 млн, враг не будет тратить дорогостоящий боеприпас на локальный объект. К тому же такие станции легче маскировать, а выявить их значительно сложнее, поскольку они не отражены на старых советских картах.

"Мы с самого начала полномасштабного вторжения говорили — не надо вкладывать в обреченное. Надо дать возможность частному сектору строить мелкую генерацию, которая способна выдержать удары и быстро заменять разрушенную инфраструктуру. Но вместо этого — гигантомания, советское мышление, коммерческие выгоды, саботаж и отговорка "нет постановления"", — подчеркнул он.

"Энергокуркули" и энергетическая буржуазия — наш ключ к выживанию

Многие крупные предприятия уже пошли на создание собственных энергетических компаний. Роман Зинченко убежден, что таких историй, когда традиционные бизнесы будут входить в энергетику, будет больше.

"Положительная история, которую я наблюдаю сейчас, проявляется в том, что на энергетический рынок приходят новые игроки. И это одна из важных вещей, которая нам нужна, потому что они работают в другой парадигме. Они работают в парадигме децентрализованной генерации. Они работают в парадигме децентрализованной генерации. А децентрализованная генерация – одна из важных составляющих энергетической устойчивости страны", – отмечает Роман Зинченко.

Животноводческие предприятия исторически являлись одними из лидеров среди тех, кто работал в секторе возобновляемой и децентрализованной энергетики. И сейчас очень многие из них имеют много крупных проектов. В шутку, их можно назвать "энергетическими куркулями" – независимыми и работающими сами на себя.

Я думаю, что появление "энергетического куркуля" и "энергетической буржуазии" – это очень важная задача нашей экономической устойчивости. В свое время выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер, который многие свои работы написал в Черновцах, ввел такое "креативное разрушение". У нас ракетно-шахедное разрушение энергосистем ускорило ее креативную трансформацию. Вынужденно, но она становится более децентрализованной, более распределенной, за счет этого более устойчивой Роман Зинченко

Роман Зинченко

Конечно, остается очень много задач, в том числе – развитие умных сетей, микросетей, возможность создания энергетических островов. В этом плане нормативная база еще остается достаточно жесткой, но Зинченко напоминает о таможенной статистике и заявлениях вокруг разной генерации: недавно были данные (которые, по его словам, уже устаревшие): о том, что в Украине введено в эксплуатацию 800 МВт нового распределенного поколения, которое видит "Укрэнерго" и еще более 2 Гигаватт мощности, которая "невидима" оператору распределения — то есть, для собственного использования.

"Если мы просто арифметически сравним, то 800 МВт — это почти один атомный блок ВВЭР-1000, добавленный в сеть. Если мы будем считать в атомных блоках, то новые игроки на рынке, вот эти "энергетические кулаки" уже построили в эквиваленте более 2-х с половиной атомных видов генерации. Это генерация на природном газе, на различных биотопливах, солнечная и ветровая, также набирают обороты системы накопления, которые нам очень важны для балансировки энергосети", – говорит он.

По словам эксперта, российские ракеты и "шахеды" запустили трансформационные процессы в энергетической системе, фактически сыграв роль шумпетеровского "креативного разрушения" для энергетических инноваций, благодаря чему в перспективе пяти-семи лет энергосистема Украины станет более децентрализованной.

"В наших условиях это залог устойчивости, ведь децентрализованная система имеет весомое преимущество во время войны. В нее существенно труднее попасть и существенно труднее выбить. Здесь есть интересные векторы, но в настоящее время мы не забываем, что мы продолжаем работать в рамках энергосистемы, которая ранена и удары по продолжающимся. И самый сложный период, для которого нас может ждать вскоре", – заключает он.

Зима будет тяжелой: что прогнозируют

Оба эксперта прогнозируют сложную зиму. По словам Игоря Тынного, все зависит от тенденций. Однажды россияне не добили украинскую электроэнергию, потому что изменили тактику.

Сейчас, если такими темпами, как сейчас, они будут проводить атаки, и дальше будут делать обстрелы едва ли не раз в неделю, то я очень удивлюсь, если зимой будет электроэнергии более восьми часов в сутки. Игорь Тынный

Игорь Тынный отмечает, что работать это может по-разному, поскольку у "Укрэнерго" есть возможность лимитированное количество энергии более-менее справедливо перераспределять по стране. В условном Закарпатье при внутреннем потреблении области в 180-220 МВт, солнечной генерации уже стоит 550-660 МВТ, то есть трехкратное количество.

"Соответственно, есть области, которые есть и будут оставаться энергопрофицитными, но у них также могут быть отключения, потому что энергию будут направлять в соседние области. Я думаю, что в прифронтовых городах Харьков, Чернигов может быть блекаут продолжительностью и в неделю. И опять-таки это существенно зависит от того, куда враг будет направлять свои силы по уничтожению", – объясняет эксперт.

Харьковская ТЭЦ-5 после ударов россиян

Если в какой-то момент россияне решат сфокусировать свои усилия на другой задаче и временно прекратят стрелять по энергетике, то отключений будет меньше. Однако говорит Тинный, глобальная цель создания маневренной генерации при этом не изменится.

"Не строятся за неделю, за два и даже за пол года качественно большие новые линии электропередач. Надо иметь возможность ремонтировать линии, замещать разбитые трансформаторы. Для этого надо иметь резервный парк большой. Их нужно приобрести, чтобы они лежали и ждали момента, когда нужно разбить, заменить", — говорит он.

По словам Романа Зинченко, сейчас, говоря об украинской энергосистеме, мы говорим об израненной системе, которая с ноября 2022 пострадала от огромного количества ударов как по генерации, так и по системам распределения. Как энергетики, так и наши международные партнеры совершают чудеса для того, чтобы она работала. Но каждая сложная система имеет определенный предел прочности.

Поэтому, к сожалению, я не буду слишком оптимистичным по отношению к этой зиме. У нас есть часть восстановленной генерации, затем снова попали были удары. И вряд ли россияне откажутся от стратегии ударов по нашей энергетике. Дефицит мощности в сети существует и будет существовать, как и ограничение возможностей передачи электроэнергии Роман Зинченко

Стоит готовиться к довольно сложному холодному сезону, Роман Зинченко предполагает, что отопительный сезон этого года будет сложнее прошлого.

"Мы входим в ситуацию, где пересмотр энергетических привычек очень необходим", – отмечает он. После целенаправленных обстрелов и разрушения энергетических объектов некоторые из них были восстановлены – частично или полностью. Вместе с тем россияне продолжили циклические атаки – неоднократные удары по одному и тому же объекту.

"Сейчас, как видите, они взялись за ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. На эти объекты завязано огромное количество потребителей тепла. Также Трипольская ТЭС была для города Украинки ключевым поставщиком тепла. Поэтому здесь следует готовиться к вызовам как с теплоснабжением, так и с электроэнергией", – отмечает эксперт. Особенно учитывая интенсивные удары по предприятиям газодобычи, газохранилищам и газотранспортной инфраструктуре.

Трипольская ТЭС под Киевом в апреле 2024 года/Top Energy

"Что касается теплоснабжения, то мы не должны забывать, что в большинстве городов совмещена генерация электроэнергии для объединенной энергосистемы Украины, так и производство тепла для города". Поэтому угрозы для электроэнергетики часто также угрозами для централизованного теплоснабжения", — сказал он.

Роман Зинченко говорит, что не ожидает повторения катастрофической ситуации Алчевска зимой 2006 года, когда в городе была практически полностью разрушена система теплоснабжения вплоть до разрывов тепловых коллекторов на глубине около 15 метров. Однако уровень теплового комфорта этой зимы, с большой вероятностью, будет существенно меньше, чем в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сложная ситуация, которая сложилась в энергетике из-за постоянных атак россиян и может повлиять на отопительный сезон, не предполагает простых решений. Среди самых сложных – пересмотр нормативов по подаче теплоносителя, опрокидывание оборудования из подстанций на западе – на восток, а также усиление активной защиты инфраструктуры.