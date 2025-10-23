Отсутствие отопления – не главная беда: нардеп об опасных последствиях остановки тепловых насосов

Некоторые города хорошо подготовились, другие ждут "божьего помилования"

В этом году зима может оказаться настоящим испытанием для украинцев. Из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру не только электроснабжение, но и отопительный сезон оказался под большим вопросом, и именно это беспокоит людей по всей стране. Враг систематически бьет по тепловым станциям и электросетям, пытаясь оставить миллионы без тепла и света.

Действительно ли системы отопления могут замерзнуть зимой ? Какие города подготовились лучше других? И есть ли в Украине достаточно оборудования для восстановления поврежденной инфраструктуры? На эти вопросы "Телеграфу" ответил в блиц интервью Алексей Кучеренко, нардеп и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ.

Ключевые факты из интервью:

Главная проблема – не отопление, а электричество.

Когенерационные установки – спасение для городов.

Киев опоздал с подготовкой.

Электричество критическое не только для отопления, но и воды.

Действительно ли системы отопления могут замерзнуть зимой, как об этом говорят каждый год?

— Каждый год в эфирах звучит одна и та же история о том, что системы отопления замерзнут. Я не исключаю совсем такой возможности, но главная проблема отнюдь не в отоплении.

Ключевое – это свет. Нет света — насосы не работают и не могут гнать тепло в дома, Алексей Кучеренко.

Самое важное – обеспечить резервное питание для теплокоммунэнерго.

Как Киев подготовился к отопительному сезону по сравнению с другими городами?

— В городах, где мэры подошли к вопросу ответственно, установили когенерационные установки. Эти установки работают на газе и дают достаточно электричества, чтобы насосы продолжали качать тепло даже без центрального электроснабжения.

Киев тоже работает над такими мощностями, но уже поздно. Столица успеет запустить всего одну-две установки, хотя городу подарили 15. Работы ведутся тихо, чтобы не привлекать внимания.

Электричество важно не только для отопления, но и для подачи воды. Особенно это касается домов выше девятого этажа, куда вода не пойдет сама и нуждается в подкачке насосами.

Достаточно ли в Украине оборудования для быстрого восстановления поврежденной энергоинфраструктуры после обстрелов?

— "Укрэнерго" создало мощный запас для восстановления энергоинфраструктуры в результате обстрелов — есть трансформаторы, реле, автоматика, выключатели, провода и изоляторы. Что касается областных энергокомпаний, то надеюсь, что они тоже подготовились. Однако две трети из них частные, и они справедливо говорили, что им не закладывают средства в тариф на такие закупки. Облэнерго, связанные с крупными собственниками, сделали резервы, но по другим — не знаю наверняка. В правительстве есть госэнергонадзор, который должен все это проверить.

