Где уже есть отопление в Украине, а кому нужно ждать. Все подробности старта подачи тепла

Татьяна Крутякова
Читати українською
Отопление в Украине Новость обновлена 27 октября 2025, 13:10
Большинство регионов ожидают соответствующих погодных условий

Старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов и теплой погоды. Однако в некоторых областях уже дали тепло в квартиры.

"Телеграф" собрал главные новости о начале отопительного сезона в разных регионах и городах. Заметим, что обычно тепло подают, когда среднесуточная температура в течение 3 суток не превышает +8 градусов.

Где еще нет отопления 27 октября и когда будет

  • Днепр – техническая готовность – 97%, запуск планируют в начале ноября.
  • Харьков – отопление начнется, как только Кабмин выдаст соответствующее распоряжение, заявил мэр города Игорь Терехов.
  • Винница – область и город готов к старту сезона, но ждут соответствующей погоды. Однако в школы, садики и больницы тепло уже подается.
  • Одесса – начало отопительного сезона планируется с 1 ноября. Но из-за теплой погоды его могут немного отложить.
  • Николаев — запуск отопления будет при стойком похолодании.
  • Житомир — отапливаются только медучреждения, старт отопления запланирован на начало ноября.
  • Кропивницкий — тепло начнут подавать при стойком похолодании, но сначала говорили о старте в конце октября.
  • Ивано-Франковск — запланирована подача отопления с 1 ноября.
  • Черкассы – старт подачи тепла – 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилищный сектор.
  • Ровно тепло уже подали в больницы и школы, но в многоэтажки еще нет.
  • Полтава — больницы, садики и школы уже отапливаются, жилые дома должны присоединиться с 1 ноября.
  • Запорожская область и Запорожье будут тепло включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C.
  • Львовская область – в октябре подключают социальную сферу, население – с 1 ноября.

Когда Киеве будет отопление

Пока официальной даты старта отопительного сезона нет, но мэр столицы Виталий Кличко говорил, что тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.

"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", — отметил Кличко.

Где уже дали тепло

  • Сумы — отопительный сезон должен был начаться 27 октября.
  • Хмельницкий — один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября.
  • Ужгород – отопительный сезон стартовал 2 октября.
  • Херсон – сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.
  • Луцк — тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.
  • Тернополь – отопление включили 19 октября.
  • Черниговская область — большинство общин уже с отоплением, другие присоединят при соответствующих погодных условиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дома имеют самые плохие прогнозы на блекауты и промерзают за считанные минуты.

