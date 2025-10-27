Где уже есть отопление в Украине, а кому нужно ждать. Все подробности старта подачи тепла
-
-
Большинство регионов ожидают соответствующих погодных условий
Старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов и теплой погоды. Однако в некоторых областях уже дали тепло в квартиры.
"Телеграф" собрал главные новости о начале отопительного сезона в разных регионах и городах. Заметим, что обычно тепло подают, когда среднесуточная температура в течение 3 суток не превышает +8 градусов.
Где еще нет отопления 27 октября и когда будет
- Днепр – техническая готовность – 97%, запуск планируют в начале ноября.
- Харьков – отопление начнется, как только Кабмин выдаст соответствующее распоряжение, заявил мэр города Игорь Терехов.
- Винница – область и город готов к старту сезона, но ждут соответствующей погоды. Однако в школы, садики и больницы тепло уже подается.
- Одесса – начало отопительного сезона планируется с 1 ноября. Но из-за теплой погоды его могут немного отложить.
- Николаев — запуск отопления будет при стойком похолодании.
- Житомир — отапливаются только медучреждения, старт отопления запланирован на начало ноября.
- Кропивницкий — тепло начнут подавать при стойком похолодании, но сначала говорили о старте в конце октября.
- Ивано-Франковск — запланирована подача отопления с 1 ноября.
- Черкассы – старт подачи тепла – 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилищный сектор.
- Ровно тепло уже подали в больницы и школы, но в многоэтажки еще нет.
- Полтава — больницы, садики и школы уже отапливаются, жилые дома должны присоединиться с 1 ноября.
- Запорожская область и Запорожье будут тепло включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C.
- Львовская область – в октябре подключают социальную сферу, население – с 1 ноября.
Когда Киеве будет отопление
Пока официальной даты старта отопительного сезона нет, но мэр столицы Виталий Кличко говорил, что тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.
"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", — отметил Кличко.
Где уже дали тепло
- Сумы — отопительный сезон должен был начаться 27 октября.
- Хмельницкий — один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября.
- Ужгород – отопительный сезон стартовал 2 октября.
- Херсон – сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.
- Луцк — тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.
- Тернополь – отопление включили 19 октября.
- Черниговская область — большинство общин уже с отоплением, другие присоединят при соответствующих погодных условиях.
