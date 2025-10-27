Где уже есть отопление в Украине, а кому нужно ждать. Все подробности старта подачи тепла

Большинство регионов ожидают соответствующих погодных условий

Старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов и теплой погоды. Однако в некоторых областях уже дали тепло в квартиры.

"Телеграф" собрал главные новости о начале отопительного сезона в разных регионах и городах. Заметим, что обычно тепло подают, когда среднесуточная температура в течение 3 суток не превышает +8 градусов.

Где еще нет отопления 27 октября и когда будет

Днепр – техническая готовность – 97%, запуск планируют в начале ноября.

– техническая готовность – 97%, запуск планируют в начале ноября. Харьков – отопление начнется, как только Кабмин выдаст соответствующее распоряжение, заявил мэр города Игорь Терехов.

– отопление начнется, как только Кабмин выдаст соответствующее распоряжение, заявил мэр города Игорь Терехов. Винница – область и город готов к старту сезона, но ждут соответствующей погоды. Однако в школы, садики и больницы тепло уже подается.

– область и город готов к старту сезона, но ждут соответствующей погоды. Однако в школы, садики и больницы тепло уже подается. Одесса – начало отопительного сезона планируется с 1 ноября. Но из-за теплой погоды его могут немного отложить.

– начало отопительного сезона планируется с 1 ноября. Но из-за теплой погоды его могут немного отложить. Николаев — запуск отопления будет при стойком похолодании.

— запуск отопления будет при стойком похолодании. Житомир — отапливаются только медучреждения, старт отопления запланирован на начало ноября.

— отапливаются только медучреждения, старт отопления запланирован на начало ноября. Кропивницкий — тепло начнут подавать при стойком похолодании, но сначала говорили о старте в конце октября.

— тепло начнут подавать при стойком похолодании, но сначала говорили о старте в конце октября. Ивано-Франковск — запланирована подача отопления с 1 ноября.

— запланирована подача отопления с 1 ноября. Черкассы – старт подачи тепла – 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилищный сектор.

– старт подачи тепла – 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилищный сектор. Ровно тепло уже подали в больницы и школы, но в многоэтажки еще нет.

тепло уже подали в больницы и школы, но в многоэтажки еще нет. Полтава — больницы, садики и школы уже отапливаются, жилые дома должны присоединиться с 1 ноября.

— больницы, садики и школы уже отапливаются, жилые дома должны присоединиться с 1 ноября. Запорожская область и Запорожье будут тепло включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C.

будут тепло включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C. Львовская область – в октябре подключают социальную сферу, население – с 1 ноября.

Когда Киеве будет отопление

Пока официальной даты старта отопительного сезона нет, но мэр столицы Виталий Кличко говорил, что тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.

"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", — отметил Кличко.

Где уже дали тепло

Сумы — отопительный сезон должен был начаться 27 октября.

— отопительный сезон должен был начаться 27 октября. Хмельницкий — один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября.

— один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября. Ужгород – отопительный сезон стартовал 2 октября.

– отопительный сезон стартовал 2 октября. Херсон – сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.

– сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе. Луцк — тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.

— тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу. Тернополь – отопление включили 19 октября.

– отопление включили 19 октября. Черниговская область — большинство общин уже с отоплением, другие присоединят при соответствующих погодных условиях.

