В Україні з'явились енергокуркулі: як це вплине на нас взимку та що допоможе

Об’єкти маневренної генерації могли би стати порятунком української енергосистеми, однак не все так просто

Українська енергосистема входить у новий опалювальний сезон з вразливою інфраструктурою, яка є мішенню для повторних ударів російських військ. Водночас у країні заблоковано розвиток малої генерації, яку вважають критично важливою для енергетичної стійкості в умовах війни.

На цьому в коментарі "Телеграфу" наголошує бізнесмен і засновник холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний, а також енергетичний експерт і співзасновник "Greencubator" Роман Зінченко. Обидва фахівці сходяться в тому, що централізована енергетика — головна мішень для ворожих обстрілів, а держава не зробила належних висновків за роки повномасштабної війни.

Приреченість великої генерації

Ігор Тинний критично оцінює підхід держави до відновлення радянських ТЕС і вважає таку стратегію хибною. На його думку, велика централізована генерація, яка застаріла як морально, так і технічно, є приреченою на знищення, особливо з урахуванням того, що сучасна російська зброя — зокрема керовані авіабомби (КАБ) — значно точніша, ніж у 2022 році. Відновлені об'єкти знову стають мішенями та знищуються повторно, що робить витрати на їх ремонт марними.

У приклад він наводить Зміївську ТЕС, розташовану на Харківщині. За словами бізнесмена, ця станція перебуває в зоні досяжності КАБів, які надзвичайно складно перехоплювати — з імовірністю "одна з двохсот". Її подальша експлуатація, як і вкладення коштів у інші подібні об’єкти, позбавлені сенсу.

Тим більше, що для ремонту доводиться "канібалізувати" інші станції — тобто збирати один робочий блок із кількох зруйнованих. Частину обладнання демонтують зі старих ТЕС у країнах Східної Європи, які давно виведені з експлуатації через екологічні норми.

Це все одноразові рішення. Якщо турбіна знову зруйнована — нову вже не знайдеш. А будувати сучасне обладнання на відстані 60-70 км від фронту — безглуздо. Ці об’єкти приречені Ігор Тинний

Ігор Тинний / ExPro

На його переконання, набагато ефективнішим рішенням була б ставка на малу, розподілену генерацію, яка економічно невигідна для ворога як ціль. Якщо одна установка коштує 2-5 млн доларів, а ракета — 12-15 млн, ворог не витрачатиме дорогий боєприпас на локальний об'єкт. До того ж такі станції легше маскувати, а виявити їх — значно складніше, оскільки вони не відображені на старих радянських картах.

"Ми з самого початку повномасштабного вторгнення говорили — не треба вкладати в приречене. Треба дати можливість приватному сектору будувати дрібну генерацію, яка здатна витримати удари і швидко замінювати зруйновану інфраструктуру. Але замість цього — гігантоманія, радянське мислення, комерційні зиски, саботаж і відмовка "немає постанови"", — підкреслив він.

"Енергокуркулі" та енергетична буржуазія — наш ключ до виживання

Чимало великих підприємств вже пішли у створення власних енергетичних компаній. Роман Зінченко переконаний, що таких історій, коли традиційні бізнеси будуть заходити в енергетику, буде більше.

"Позитивна історія, яку я спостерігаю зараз, проявляється в тому, що на енергетичний ринок приходять нові гравці. І це одна з важливих речей, яка нам потрібна, тому що вони працюють в іншій парадигмі. Вони працюють в парадигмі децентралізованої генерації. А децентралізована генерація — одна з важливих складових енергетичної стійкості країни", – наголошує Роман Зінченко.

Тваринницькі підприємства історично були одними з лідерів серед тих, хто працював в секторі відновлюваної і децентралізованої енергетики. І зараз дуже багато з них мають багато великих проєктів. Жартома, їх можна назвати "енергетичними куркулями" – які є незалежними та працюють самі на себе.

Я думаю, що поява "енергетичного куркуля" і "енергетичної буржуазії" – це дуже важливе завдання для нашої економічної стійкості. Свого часу видатний австрійський економіст Йозеф Шумпетер, який чимало своїх праць написав в Чернівцях, запровадив такий "креативне руйнування". У нас ракетно-шахедне руйнування енергосистем прискорило її креативну трансформацію. Вимушено, але вона стає більш децентралізованою, більш розподіленою, за рахунок цього більш стійкою Роман Зінченко

Роман Зінченко

Звичайно, залишається дуже багато завдань, зокрема – розвиток розумних мереж, мікромереж, можливість створення енергетичних островів. В цьому плані нормативна база ще залишається доволі жорсткою, але Зінченко нагадує про митну статистику та заяви довкола різної генерації: нещодавно були дані (які, за його словами, вже застарілі): про те, що в Україні введено в експлуатацію 800 МВт нової розподіленої генерації, яку бачить "Укренерго" та ще понад 2 Гігават потужності, яка "невидима" оператору розподілу – тобто, для власного використання.

"Якщо ми просто арифметично порівняємо, то 800 МВт — це майже один атомний блок ВВЕР-1000, доданий до мережі. Якщо ми будемо рахувати в атомних блоках, то нові гравці на ринку, ось ці "енергетичні куркулі", вже збудували в еквіваленті більше 2-х з половиною атомних видів генерації. Це генерація на природному газі, на різних біопаливах, сонячна та вітрова, також набирають обертів системи накопичення, які нам дуже важливі для балансування енергомережі", – говорить він.

За словами експерта, російські ракети і "шахеди", запустили трансформаційні процеси в енергетичній системі, фактично відігравши роль шумпетерівського "креативного руйнування" для енергетичних інновацій, завдяки чому в перспективі п’яти-семи років енергосистема України стане більш децентралізованою.

"В наших умовах це запорука стійкості, адже децентралізована система має вагому перевагу під час війни. В неї суттєво важче попасти і суттєво важче вибити. Тут є цікаві вектори, але на цей час ми маємо не забувати, що ми продовжуємо працювати в рамках енергосистеми, яка зранена і удари по які продовжуються. І найскладніший період для якої нас може чекати незабаром", – підсумовує він.

Зима буде важкою: що прогнозують

Обидва експерти прогнозують складну зиму. За словами Ігоря Тинного, все залежить від тенденцій. Одного разу росіяни не добили українську електроенергію, оскільки змінили тактику.

Зараз, якщо такими темпами, як зараз, вони будуть проводити атаки, і далі матимуть змогу робити обстріли ледь не на раз на тиждень, то я дуже здивуюся, якщо взимку буде електроенергії понад вісім годин на добу Ігор Тинний

Ігор Тинний наголошує, що працювати це може по-різному, оскільки "Укренерго" має можливість лімітовану кількість енергії більш-менш справедливо перерозподіляти по країні. В умовному Закарпатті при внутрішньому споживанні області в 180-220 МВт, сонячної генерації вже стоїть 550-660 МВТ, тобто трикратна кількість.

"Відповідно, є області, які є і лишатимуться енергопрофіцитними, але в них також можуть бути відключення, бо енергію будуть направляти в сусідні області. Я думаю, що в прифронтових містах Харків, Чернігів може бути блекаути тривалістю і в тиждень. І, знов таки, це суттєво залежить від того, куди ворог буде направляти свої сили зі знищення", – пояснює експерт.

Харківська ТЕЦ-5 після ударів росіян

Якщо в якийсь момент росіяни вирішать сфокусувати свої зусилля на іншому завданні і тимчасово припинять стріляти по енергетиці, то відключень буде менше. Проте, говорить Тинний, глобальна ціль зі створення маневренної генерації при цьому не зміниться.

"Не будуються за тиждень, за два і навіть за пів року якісно великі нові лінії електропередач. Треба мати можливість ремонтувати лінії, заміщати розбиті трансформатори. Для цього треба мати резервний їх парк великий. Їх треба придбати, щоб вони лежали і чекали моменту, коли треба розбити, замінити", – говорить він.

За словами Романа Зінченка, зараз, говорячи про українську енергосистему, ми говоримо про зранену систему, яка з листопада 2022 року постраждала від величезної кількості ударів як по генерації, так і по системах розподілу. Як енергетики, так і наші міжнародні партнери роблять чудеса для того, щоби вона працювала. Але кожна складна система має певний ліміт міцності.

Тому, на жаль, я не буду надто оптимістичним стосовно цієї зими. В нас є частина генерації, яка відновлювалась, потім знову потрапила були удари. І навряд чи росіяни відмовляться від стратегії ударів по нашій енергетиці. Дефіцит потужності в мережі існує та буде існувати, як і обмеження можливостей передачі електроенергії Роман Зінченко

Варто готуватися до доволі складного холодного сезону, Роман Зінченко припускає, що цьогорічний опалювальний сезон буде складнішим за минулий.

"Ми входимо в ситуацію, де перегляд енергетичних звичок є дуже необхідним", – наголошує він. Після цілеспрямованих обстрілів та руйнації енергетичних об’єктів, деякі з них були відновлені – частково або повністю. Разом з тим, росіяни продовжили циклічні атаки – неодноразові удари по одному й тому самому об’єкту.

"Зараз, як бачите, вони взялися за ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в Києві. На ці обʼєкти завʼязана величезна кількість споживачів тепла. Так само Трипільська ТЕС була для міста Українки ключовим постачальником тепла. Тому тут варто готуватися до викликів як з теплопостачанням, так і з електроенергією", – зазначає експерт. Особливо зважаючи на інтенсивні удари по підприємствах газовидобування, газосховищах та газотранспортній інфраструктурі.

Трипільська ТЕС під Київом у квітні 2024 року / Top Energy

"Що стосується теплопостачання, то ми маємо не забувати, що в більшості міст поєднана генерація електроенергії для обʼєднаної енергосистеми України, так і виробництво тепла для міста" Тому загрози для електроенергетики часто також ж загрозами для централізованого теплопостачання", – сказав він.

Роман Зінченко говорить, що не очікує повторення катастрофічної ситуації Алчевська взимку 2006 року, коли в місті була практично повністю зруйнована система теплопостачання аж до розривів теплових колекторів на глибині близько 15 метрів. Однак, рівень теплового комфорту цієї зими, з великою імовірністю, буде суттєво менший за минулу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що складна ситуація, яка склалась в енергетиці через постійні атаки росіян і може вплинути на опалювальний сезон, не передбачає простих рішень. Серед найскладніших – перегляд нормативів щодо подачі теплоносія, перекидання обладнання з підстанцій на заході – на схід, а також посилення активного захисту інфраструктури.