По примеру McDonald's: как Украина может защитить свою энергетику, объяснил эксперт

Сейчас враг наносит удары по объектам энергетики, которые остались еще от СССР, но Украине нужно создавать новые

Россия по-прежнему продолжает атаковать энергетику Украины, но защитить ее все же есть шанс. Сейчас противник уничтожает старую генерацию, доставшуюся от Советского Союза, но необходимо создать новую и мелкую, о которой враг не будет знать. При этом в данном случае необходимо будет заручиться помощью малого бизннеса.

Что нужно знать:

Развитие малой генерации в Украине — это шанс на выживание

Игорь Тынный на примере McDonald's рассказал, что нужно делать Украине

Россияне уничтожают старую генерацию, доставшуюся от Советского Союза, но Украине нужно построить новую и мелкую, замаскированную, которой нет на картах противника

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

По его словам, стратегия заключается в развитии малой генерации. То есть, если станций много и объекты генерации находятся по всей стране, враг вряд ли будет тратить на них дорогие баллистические ракеты. Если установка стоит 2-3-5 млн, а ракета стоит 15, то ее запускать не будут. Эксперт считает, что именно мелкая генерация — это способ выживания.

Вот, например, корпорация McDonald's. Есть небольшие рынки, например рынок Украины, где американская корпорация сама оперирует 100 ресторанами, с которыми она стоит здесь 30 лет. Сами американцы полностью управляют каждым из ресторанов МакДональдс, которые есть в Украине. В Китае наоборот, корпорация не владеет рестораном, они продают франшизу. То есть каждым рестораном оперирует китайская, какая-то семейная фирма. А почему такая разница? Потому что есть вариант, как в небольшой стране управлять 100 ресторанами, и нет варианта, как в большой стране одной компании управлять 10 000 ресторанов. Технически они пришли на рынок Китая и поняли, что им нужно открыть пять тысяч ресторанов за первые годы. Считали, что нужно построить, соответственно, один ресторан полтора суток. И сказали: "Мы не можем". Это невозможная задача. Не может одна компания это организовать подчеркнул Тынный.

Таким образом, на примере McDonald's собеседник показал, что даже очень дорогие западные корпорации, когда сталкиваются с большим челленджем (необходимость в строительстве 5 тысяч объектов одновременно), отдают это мелкому бизнесу, частному, продают как франшизу. Тынным полагает, что Украине необходимо поступать так же.

Россияне уничтожают старую генерацию, доставшуюся от Советского Союза. Нам нужно построить мелкую, маленькую, новую, которая не находится на их картах, которая замаскирована, которая позволит нам пережить трудные времена, вот и позволить частному бизнесу и всячески ему способствовать. Легкие кредиты, отменить разрешения и многое другое выразил идею предприниматель.

Эта задумка, как подчеркнул Тынный, началась только на словах. Однако предыдущий состав Министерства энергетики заблокировал идею и не дал воплотить ее в жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший министр энергетики Юрий Продан назвал единственную эффективную защиту Украины от блэкаута.