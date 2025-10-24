Замерзнут за считанные часы. Какие дома имеют наихудшие прогнозы на блекауты

Эти дома имеют самую плохую теплоизоляцию среди всего жилого фонда

Из-за регулярных российских атак на энергетику и газодобычу Украины есть немало мнений о сложном отопительном сезоне 2025-2026. Особенно если говорить о возможных блекаутах, когда батареи в домах холодные.

Как рассказал Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", самая плохая ситуация ожидает панельные "хрущевки". Так как они имеют плохую теплоизоляцию.

Что нужно знать:

При отсутствии отопления "хрущевки" охлаждаются за 36 часов

Без длительного отопления из-за морозов могут потрескаться трубы или стояки

Большинство областей готовы к отопительному сезону

По словам Попенко, самая большая опасность ждет жителей панельных "хрущевок". Эти пятиэтажные дома, построенные из типичных плит, промерзают молниеносно.

"В первую очередь замерзнут дома так называемые "хрущевки" или панельки. Там промерзание буквально идет на часы", — отмечает эксперт в комментарии журналистам "Телеграфа".

Он добавляет, что "хрущевки" – это панельные пятиэтажные дома, построенные из плит. Их начали возводить во времена СССР при Никите Хрущеве, а позже при Леониде Брежневе появились девятиэтажные варианты. Эти сооружения имеют самую плохую теплоизоляцию среди всего жилого фонда.

По словам Попенко, хрущевки-панельки продержатся максимум 36-48 часов без отопления. А дальше есть вероятность, что температура в квартирах упадет настолько, что придется сливать воду из системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

"36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов какие-то, там уже зависит от ветра", – констатирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дома дольше всего держат тепло во время блекаута.