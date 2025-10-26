Свет будет, но не у всех: названы графики отключений на 26 октября

Причиной отключений являются последствия ракетно-дроновых атак по энергообъектам

В отдельных областях Украины 26 октября будут действовать отключения света. Графики будут действовать для Киева, Киевской и Черкасской областей.

Что нужно знать

Электроэнергия будет отсутствовать с 09:00 до 22:00 по очередям

Днепр и Запорожье 26 октября отключать не будут

В Киеве ряд очередей не затронут отключения в этот день

В "Укрэнерго" сообщили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

При этом, некоторые регионы не будут отключать. К примеру, как пишет ДТЭК, в Днепропетровской области на этот день отключения не запланированы. Также не предусмотрены графики для Запорожья.

Отключения света в Киеве 26 октября

В ДТЭК опубликовали графики отключения электроснабжения в Киеве 26 октября.

1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;

2.1 очередь — отключений не будет;

2.2 очередь — отключений не будет;

3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;

3.2 очередь — отключений не будет;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00;

6.1 очередь — отключений не будет;

6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00.

Отключение светя в Киевской области 26 октября

В ДТЭК показали графики отключения света в Киевской области в воскресенье, 26 октября. На территории области действуют 12 очередей.

1.1 очередь — отключений не будет;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:00;

2.1 очередь — отключений не будет;

2.2 очередь — отключений не будет;

3.1 очередь — отключений не будет;

3.2 очередь — отключений не будет;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:30;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 14:30 до 18:30;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 11:30;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:00;

6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00;

6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.

Отключение света в Черкасской области 26 октября

По Черкасской области в этот день будут применять графики почасовых отключений света.

1.1 очередь — с 11:00 до 13:00;

1.2 очередь — с 13:00 до 15:00;

3.1 очередь — с 15:00 до 17:00;

3.2 очередь — с 17:00 до 19:00;

5.1 очередь — с 19:00 до 21:00;

5.2 очередь — с 21:00 до 22:00;

6.2 очередь — с 09:00 до 11:00.

