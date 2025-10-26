Укр

Свет будет, но не у всех: названы графики отключений на 26 октября

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
2047
Как будут действовать отключения света 26 октября Новость обновлена 26 октября 2025, 08:00
Как будут действовать отключения света 26 октября. Фото Коллаж "Телеграфа"

Причиной отключений являются последствия ракетно-дроновых атак по энергообъектам

В отдельных областях Украины 26 октября будут действовать отключения света. Графики будут действовать для Киева, Киевской и Черкасской областей.

Что нужно знать

  • Электроэнергия будет отсутствовать с 09:00 до 22:00 по очередям
  • Днепр и Запорожье 26 октября отключать не будут
  • В Киеве ряд очередей не затронут отключения в этот день

В "Укрэнерго" сообщили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

При этом, некоторые регионы не будут отключать. К примеру, как пишет ДТЭК, в Днепропетровской области на этот день отключения не запланированы. Также не предусмотрены графики для Запорожья.

Отключения света в Киеве 26 октября

В ДТЭК опубликовали графики отключения электроснабжения в Киеве 26 октября.

  • 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30;
  • 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
  • 2.1 очередь — отключений не будет;
  • 2.2 очередь — отключений не будет;
  • 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
  • 3.2 очередь — отключений не будет;
  • 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30;
  • 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00;
  • 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30;
  • 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00;
  • 6.1 очередь — отключений не будет;
  • 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00.

Отключение светя в Киевской области 26 октября

В ДТЭК показали графики отключения света в Киевской области в воскресенье, 26 октября. На территории области действуют 12 очередей.

  • 1.1 очередь — отключений не будет;
  • 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:00;
  • 2.1 очередь — отключений не будет;
  • 2.2 очередь — отключений не будет;
  • 3.1 очередь — отключений не будет;
  • 3.2 очередь — отключений не будет;
  • 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:30;
  • 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 14:30 до 18:30;
  • 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 11:30;
  • 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:00;
  • 6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.

Отключение света в Черкасской области 26 октября

По Черкасской области в этот день будут применять графики почасовых отключений света.

  • 1.1 очередь — с 11:00 до 13:00;
  • 1.2 очередь — с 13:00 до 15:00;
  • 3.1 очередь — с 15:00 до 17:00;
  • 3.2 очередь — с 17:00 до 19:00;
  • 5.1 очередь — с 19:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь — с 21:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь — с 09:00 до 11:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие четыре области Украины этой зимой рискуют остаться без электроэнергии.

Теги:
#Киев #ДТЭК #Укрэнерго #Графики отключений #Отключение света #графики