Свет будет, но не у всех: названы графики отключений на 26 октября
-
-
Причиной отключений являются последствия ракетно-дроновых атак по энергообъектам
В отдельных областях Украины 26 октября будут действовать отключения света. Графики будут действовать для Киева, Киевской и Черкасской областей.
Что нужно знать
- Электроэнергия будет отсутствовать с 09:00 до 22:00 по очередям
- Днепр и Запорожье 26 октября отключать не будут
- В Киеве ряд очередей не затронут отключения в этот день
В "Укрэнерго" сообщили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
При этом, некоторые регионы не будут отключать. К примеру, как пишет ДТЭК, в Днепропетровской области на этот день отключения не запланированы. Также не предусмотрены графики для Запорожья.
Отключения света в Киеве 26 октября
В ДТЭК опубликовали графики отключения электроснабжения в Киеве 26 октября.
- 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
- 2.1 очередь — отключений не будет;
- 2.2 очередь — отключений не будет;
- 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
- 3.2 очередь — отключений не будет;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00;
- 6.1 очередь — отключений не будет;
- 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00.
Отключение светя в Киевской области 26 октября
В ДТЭК показали графики отключения света в Киевской области в воскресенье, 26 октября. На территории области действуют 12 очередей.
- 1.1 очередь — отключений не будет;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:00;
- 2.1 очередь — отключений не будет;
- 2.2 очередь — отключений не будет;
- 3.1 очередь — отключений не будет;
- 3.2 очередь — отключений не будет;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:30;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 14:30 до 18:30;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 11:30;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:00;
- 6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00;
- 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.
Отключение света в Черкасской области 26 октября
По Черкасской области в этот день будут применять графики почасовых отключений света.
- 1.1 очередь — с 11:00 до 13:00;
- 1.2 очередь — с 13:00 до 15:00;
- 3.1 очередь — с 15:00 до 17:00;
- 3.2 очередь — с 17:00 до 19:00;
- 5.1 очередь — с 19:00 до 21:00;
- 5.2 очередь — с 21:00 до 22:00;
- 6.2 очередь — с 09:00 до 11:00.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие четыре области Украины этой зимой рискуют остаться без электроэнергии.