Бетон не спасет от дронов, последствия будут катастрофическими: экс-министр рассказал о защите энергосистемы

Юрий Бойко призывает защищать энергетические объекты комплексно

Украинская энергосистема находится в сложнейших условиях, и ситуация не предусматривает простых решений. Только бетонными укрытиями или физической обороной защитить подстанции невозможно — нужен комплексный подход, который позволит получить реальный результат, а не создавать иллюзию безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявил представитель государства в наблюдательном совете Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и экс-министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию разговора с ним можно прочесть в нашем материале, перейдя по ссылке.

Он подчеркнул, что проблема нуждается не в обвинениях и политических манипуляциях, а в совместных действиях: "Сложная ситуация не предполагает простых решений. Если мы сталкиваемся с военными рисками, то сказать: "Давайте закатаем в бетон все подстанции", и назвать тех, кто не успел это сделать, ворами, неправильно. Необходим комплексный подход для того, чтобы иметь на выходе результат. По-другому это не работает. Или мы консолидируемся и принимаем меры, чтобы исправить ситуацию, или занимаемся ерундой и делаем манипулятивные заявления, как некоторые народные избранники, и ищем крайних".

Бойко добавил, что ни один уровень бетонного укрытия не способен выдержать массированную атаку дронов. "Совершенно очевидно, что если на тот или иной энергетический объект летит значительное количество дронов, то никакой бетон не спасет. То же касается и восстановления после ударов", — отметил он.

По словам эксперта, если Украина не сможет снизить способность россиян атаковать большим количеством средств поражения, последствия для энергосистемы будут катастрофическими.

