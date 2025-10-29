Атаковані росіянами в жовтні підстанції "Укренерго" були захищені краще, ніж інші енергоб'єкти, — ексміністр енергетики

Захисні споруди "Укренерго", які протягом жовтня атакували російські війська, виявилися найкращими в Україні

Захисні споруди "Укренерго", які російські війська атакували протягом жовтня, були найкращими в Україні. На інших енергетичних об’єктах ситуація значно гірша, а навіть найкраща інженерна підготовка не здатна повністю захистити систему від масштабних атак.

Про це заявив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" представник держави в наглядовій раді Національної енергетичної компанії "Укренерго" і ексміністр енергетики Юрій Бойко.

Повертаючись до захисних споруд, на моє переконання, на підстанціях "Укренерго" — це найкращий приклад по країні. Більше ніхто нічого не зробив по факту. Точкові речі є, але в таких масштабах точно ніхто і близько не наближається до відмітки хоча б 0,1% від того, що зробив НЕК, — зазначив він.

Водночас Бойко наголосив, що навіть такі зусилля не дають гарантії повної безпеки.

"Чи дозволяє це стверджувати, що ми захищені й нам будь-які сценарії не страшні? Звісно, ні. Захист ефективний, якщо на підстанцію долітає 2–3 дрони, максимум 4, а не кілька десятків", — пояснив колишній очільник "Укренерго".

Він додав, що масштаби руйнувань залежать від інтенсивності атак і наявності запасного обладнання. "Якщо пошкодження незначні, усе можна усунути за кілька годин чи днів. Але у випадку масштабних атак роботи тривають тижнями або навіть місяцями. За критичних уражень доводиться демонтувати зруйноване, готувати майданчик і будувати заново", — підсумував Юрій Бойко.

