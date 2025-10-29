Стало настоящей звездой ночи: в Украине увидели редкое животное в "маске" (фото)

Европейские барсуки, одного из которых заметили на юго-востоке страны, уникальны тем, что на зиму впадают в спячку

В Днепропетровской области камерам наблюдения удалось зафиксировать редкого представителя украинской фауны — европейского барсука. Он находится под охраной и занесен в Красную книгу Украины.

На видео пользователя в Facebook можно увидеть, как животное ведет себя удивительно спокойно — подходит к камере, касается ее носиком и даже как будто позирует. Для обитателя лесов и степей это необычное поведение, ведь барсуки обычно избегают людных мест и ведут скрытный ночной образ жизни.

Для справки

Европейский барсук — это ночное млекопитающее из семейства куньих, которое обычно обитает в лесах и степях. Он предпочитает спокойные места, избегая шума и человеческого присутствия, поэтому встретить его вблизи города — большая редкость.

Как выглядит барсук европейский

Барсук имеет густую серо-черную шерсть, характерные черные полосы на мордочке и крепкое телосложение. Питается он преимущественно насекомыми, мелкими грызунами, ягодами и растениями, а на зиму обычно впадает в спячку.

