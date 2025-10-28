Битва за Покровск: россияне "просачиваются" в город, ситуация ухудшилась, — FT

Основные усилия врага направлены на агломерацию Покровск-Мирноград

Россия усилила наступление на востоке Украины. Ситуация вокруг Покровска Донецкой области заметно ухудшилась за последние недели, когда небольшие группы российских военных начали просачиваться в город.

Что нужно знать:

Группам вражеских войск удалось проникнуть в Покровск

Присутствие российских военных зафиксировано к югу от железнодорожных путей, разделяющих Покровск пополам

Ситуация сложная, однако оккупантам не удалось закрепиться, продолжаются бои за город

Такую оценку дает издание Financial Times. Отмечается, что нехватка человеческих ресурсов в украинских передовых бригадах облегчила российским войскам выявление и использование слабых мест в обороне.

Что происходит в Покровске

По данным издания, группы боевого наблюдения подтвердили присутствие российских подразделений к югу от разделяющих Покровск пополам железнодорожных путей. Основные наступательные усилия Россия по-прежнему сосредотачивает на агломерации Покровск-Мирноград.

Ситуация вокруг Покровска

Фронт вокруг Покровска и Мирнограда

Напомним, 27 октября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) Вооруженных Сил Украины проинформировал, что в Покровске идут бои с группами россиян. Враг смог просочиться в город из-за численного превосходства. В то же время, россиянам не удалось нигде закрепиться, активные бои за Покровск продолжаются.

Между тем, как сообщал "Телеграф", Россия заявила об "окружении" ВСУ на двух направлениям — в Купянске и Покровске. Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.