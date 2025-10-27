Россияне зашли в Покровск. Что происходит в городе сейчас (видео)

ВСУ получили подкрепление, но ситуация сложная

Ситуация на фронте в Донецкой области довольно сложная, сейчас в Покровске продолжаются бои в городе с группами россиян. Оккупанты просочились в город благодаря численному преимуществу и накопились в разных частях города.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что активные бои за Покровск продолжаются, у россиян не получилось нигде закрепиться.

Что нужно знать:

Оборону ВСУ в Покровске ужесточили, однако у окупантов есть преимущество в количестве

Россияне не намерены закрепиться в Покровске, они уходят на север

Оккупанты наблюдают за передвижением ВСУ в Покровске и Мирнограде

В ДШУ сообщили, что россияне просочились в разные части Покровска, где идут бои. ВСУ активно противодействует врагу, проходят пути утечки и зачищают город.

"За 25-26 октября украинские воины уничтожили в Покровске около 40 россиян. Попавшие в город оккупанты не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город", — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что о полноценном контроле ни в одном из районов Покровска речь не идет. Однако бои тяжелые и изнурительные, ведь оккупанты наблюдают за перемещением ВСУ как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава осложнена и происходит с существенными задержками.

Покровск на карте

При этом логистика – ограничена. Для доставки необходимой провизии используют воздушные и наземные дроны. Штурмы россиян не останавливаются, они, кроме проникновения отдельных групп, не оставляют попыток прорвать оборону и приблизить линию разграничения в Покровск и Мирноград, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

"В общей сложности за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса ДШВ. Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отразить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ДШВ, так и со смежными подразделениями из полосы 1 корпуса НГУ "Азов", — добавили военные.

