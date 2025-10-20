Охота на ДРГ в Покровске: оккупанты уничтожены прямо в центре города (видео)

Российские военные прорвались в центр Покровска и расстреляли гражданских, украинские военные уничтожили диверсантов

Покровск остается одной из самых горячих точек на линии фронта. На днях в центр Покровска прорвалась диверсионно-разведывательная группа врага.

Об этом рассказали в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ. При продвижении российские военные убили нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала, нарушив международное гуманитарное право.

Объединенная ударно-розыскная группа Сил обороны обнаружила и ликвидировала оккупантов, скрывавшихся в помещении вокзала. Всего за последние два дня украинские военные уничтожили 14 российских диверсантов, пытавшихся попасть в город.

Оборона Покровска на данный момент усилена дополнительными силами и средствами, говорят защитники. Специальные группы производят постоянный мониторинг вероятных точек проникновения, а патрули работают в усиленном режиме. Военные призывают оставшихся в Покровске гражданских воздержаться от передвижений без крайней необходимости.

Состояние линии фронта в Покровске на 18 октября

В зоне ответственности 7 корпуса БР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг стремится расширить "серую зону" вокруг города и продолжает попытки проникновения по нескольким направлениям.