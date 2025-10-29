У Покровську підняли прапор Росії, Путін заявив про оточення. Що там відбувається насправді

Для реалізації плану щодо оточення захисників Покровська РФ стягнула туди 11 тисяч військовослужбовців

Ситуація у Покровську непроста — невеликі групи російських військових почали просочуватися в місто та намагатися закріпитися. Одна з таких груп вчепила російський триколор на стелу на в'їзді у Покровськ, щоб удати, ніби окупанти контролюють місто.

Що треба знати:

Окупанти просочуються у Покровськ, ворог вчепив на стелу свій триколор

Провисів прапор РФ недовго — його ліквідували наші захисники

Росіяни сконцентрували 11 тисяч вояків, щоб оточити Покровськ

Російські Telegram-канали публікують відео з триколором на стелі Покровська. Проте вони чомусь не показують продовження історії — як російську "ганчірку" знесли зі стели.

У Telegram-каналі Deep State показали, як російський прапор було ліквідовано зі стели Покровськ "російська ганчірка як з'явилася — так і зникла", констатували аналітики. Російський триколор на стелі "Покровськ" було виявлено приблизно о 9:40 і вже о 10:40 його було знищено.

Стела "Покровськ" на карті

Путін заявив про оточення Сил оборони у Покровську та Куп'янську

Глава Росії Володимир Путін заявив, що українські військові нібито "заблоковані" та "перебувають в оточенні" в Покровську та Куп'янську. Лідер Кремля цинічно додав, що "політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні". Як відомо, Путін часто використовує брехню як зброю, щоб деморалізувати українців.

Росія, за його словами, нібито готова пустити ЗМІ, зокрема українські та закордонні, до зони "оточення". Однак, лицемірно додав Путін, РФ нібито переймається, щоб Київ "не влаштував провокацій", коли ЗМІ будуть перебувати там. Зазвичай РФ заздалегідь намагається звинуватити Україну в тому, що планує зробити сама. Путін додав, що Росія нібито готова припинити бойові дії "в зоні оточення" поки там будуть представники ЗМІ.

Ситуація у Покровську 29 жовтня — що відомо

Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує стягувати туди піхоту. Зараз Покровськ є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще багато позицій Сил Оборони, тоді як північніше залізниці просочилося чимало російських військових, пише Deep State. За даними аналітиків, ворог має просування.

Фронт в районі Покровська на карті

Просування ворога у Покровську

У 7-у корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України поінформували, що намагаючись оточити наші війська у Покровську росіяни задіяли близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

Ймовірний план росіян з оточення захисників Покровська

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів. Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію, — йдеться у повідомленні

За останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 – поранені. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів. Крім того, знищена техніка ворога — один бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі, один мотоцикл.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у Покровську. Нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявити та використати прогалині в обороні.