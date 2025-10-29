Есть ли провал мобилизации? Нардеп рассказала, сколько человек идет в ВСУ каждый месяц

Следует полагаться не столько на показатели мобилизации, сколько на обеспечение сил обороны всем необходимым

Критического недобора по показателям мобилизации в Силах обороны сейчас нет. Показатели прошлых лет сохраняются, однако существуют другие проблемы, которые влияют на ситуацию в целом.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" заявила нардепка от фракции "Европейская солидарность", член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз. Полную версию беседы с политиком о мобилизации можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Она объяснила, что сейчас обострение на линии боевого столкновения, которое сопровождается количеством тех, кто может быть ранен и, соответственно, выбывает на лечение, а также количеством без вести пропавших.

Именно поэтому тот показатель, который был, условно в 2024 году, в 2025 году плюс-минус сохраняется (по разным данным около 30 тысяч человек в месяц, — Ред. ). Но мы видим, что ситуация на фронте ухудшается. сказала Фриз

К тому же, отмечает нардеп, враг научился масштабировать средства поражения в таком количестве, в котором очень тяжело его сдерживать.

Поэтому в данном контексте, я думаю, следует полагаться не столько на показатели мобилизации, сколько на обеспечение сил обороны всем необходимым резюмировала политик

