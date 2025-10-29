Лучше отойдите подальше: можно ли открывать барабан, если пропал свет во время стирки

Эта проблема может возникнуть в любой момент, если вы живете в Украине

В Украине из-за войны с Россией часто выключают свет. Графики могут не работать, если происходят аварийные отключения. Поэтому может сложиться ситуация, что вы поставили стирку, а потом внезапно исчез свет в доме.

"Телеграф" рассказывает, можно ли открывать барабан стиралки, если отключили электричество.

Если машинка стирала и в это время пропал свет, первая реакция — бежать к ней и открывать барабан. Однако делать этого не стоит, чтобы не навредить технике.

Сначала успокойтесь, с машиной ничего не случится, так как производители предусмотрели и такие ситуации тоже. Скорее всего барабан стиралки будет надежно заблокирован, вода из него не вытечет, а вещи останутся в порядке. Лучше всего оставить все как есть, и когда свет появится, машинка просто продолжит режим стирки аж до завершения.

Однако, если все же решили открыть стиралку, сначала посмотрите инструкцию к ней. В современных моделях стиральных машин предусмотрен механизм разблокировки барабана через несколько минут после отключения электросети. В более старых моделях придется заморочиться, чтобы открыть барабан — там должны быть небольшой тросик или кнопка, доступная через нижнюю панель машины. С их помощью можно открыть стиралку.

